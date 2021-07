Iglesia católica hondureña insta a derogar ley de "ciudades modelo"

Escucha esta nota aquí

La Iglesia católica de Honduras instó este miércoles al Congreso a derogar la ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) porque las "ciudades exclusivas y privilegiadas", a su juicio, "descomponen" el territorio hondureño.



"Pedimos que se deroguen las reformas a la Constitución que han hecho posible las ZEDE y que se derogue también la Ley Orgánica sobre esas Zonas de Empleo y Desarrollo económico", expresaron el presidente y el secretario de la Conferencia Episcopal de la Iglesia, Ángel Garachana, y Emigdio Duarte, en un "mensaje al pueblo de Dios".



"No nos convirtamos en espectadores pasivos del despojo de una irreversible descomposición de nuestra patria", claman.



Mediante una ley aprobada en 2013, que se completaron con reformas constitucionales, el gobierno creó las ZEDE con la intención de generar empleo en un país que arrastra un 70% de pobreza en una población cercana a los diez millones de habitantes.



Tres zonas están en construcción, en medio del rechazo generalizado de los influyentes empresarios, las iglesias, las universidades y todo tipo de organizaciones de la sociedad civil.



Las ZEDE están concebidas en la ley como "zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto del territorio nacional", lo que, según varios sectores, crea Estados autónomos dentro del territorio del Estado de Honduras.



Los dueños de esos territorios deberán crear sus "órganos de seguridad interna con competencia exclusiva en la zona, incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario; así como la vinculación con la estrategia de seguridad del país", añade la normativa.



"Nos preocupa que el gobierno no escuche, ni atienda las manifestaciones y pronunciamientos, justos fundamentados de muchas instituciones del país de gran importancia", señaló el mensaje de los religiosos.



Recuerda que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra esa ley y los obispos de la Iglesia exigieron "la no implementación de las Zonas (...) porque han sido creadas en abierta violación de la Constitución de la República y en perjuicio de nuestro ordenamiento territorial".



La Conferencia Episcopal cataloga las ZEDE como "la manera más triste e irónica de celebración del Bicentenario de la Independencia (porque es) erigir ciudades exclusivas y privilegiadas frente a una población que vive sumida en la pobreza".



Centroamérica conmemorará el próximo 15 de septiembre el 200 aniversario de la Independencia del dominio de España, firmada en esa fecha de 1821.

