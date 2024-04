Impactante número de trabajadores sufren riesgos de salud por el cambio climático

Una amplia mayoría de trabajadores en el mundo enfrenta una serie de riesgos de salud ligados al cambio climático , advirtió la ONU el lunes, al señalar que las regulaciones existentes no ofrecen protecciones adecuadas.



Un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la ONU, señala que el cambio climático ha golpeado la salud y seguridad de los trabajadores en todo el mundo.



"Un número impactante de trabajadores ya están expuestos a riesgos relacionados con el cambio climático en el lugar de trabajo, y es probable que estas cifras no hagan más que empeorar", según la OIT.



Trabajadores agrícolas y otros que realizan labores pesadas en climas calurosos pueden estar expuestos a numerosos peligros, entre ellos calor excesivo, radiación ultravioleta, contaminación del aire, enfermedades transmitidas por vectores y productos agroquímicos.



Los trabajadores en ambientes calurosos de interior o espacios mal ventilados también enfrentan riesgos importantes.



"Los trabajadores están entre los más expuestos a los riesgos del cambio climático, pero a menudo no tienen más opción que seguir trabajando, incluso si las condiciones son peligrosas", señala el informe.



Indicó que en 2020 -el último año para el cual hay estadísticas disponibles- se calculaba que 2.400 millones de trabajadores, o más de 70% de la fuerza laboral mundial, estaba expuesta al calor excesivo en algún momento de su jornada.



La cifra supera el 65,5% de dos décadas atrás, agregó.



Cada año se reportan cerca de 23 millones de lesiones ocupacionales atribuidas al calor excesivo, con un costo estimado de casi 19.000 vidas por año, indica el informe.



Enfatiza que esas cifras no incluyen a las más de 26 millones de personas en todo el mundo que viven con enfermedades renales crónicas ligadas al calor en el lugar de trabajo.



Y el impacto del calentamiento global sobre los trabajadores va más allá de la exposición al calor, dice la OIT.



Destaca que numerosas condiciones peligrosas para la salud de los trabajadores han sido vinculadas al cambio climático, incluyendo cáncer, enfermedades cardiovasculares, males respiratorios, disfunción renal y condiciones de salud mental.



Por ejemplo, la OIT señala que 1.600 millones de trabajadores en todo el mundo estarían expuestos cada año a la radiación ultravioleta, con 18.960 muertes anuales por motivos laborales debido al cáncer de piel.



Otras 1.600 millones de personas estarían expuestas a la contaminación en el lugar de trabajo, lo que resulta en 860.000 muertes anuales ligadas al trabajo en exteriores.



Más de 870 millones de trabajadores agrícolas están expuestos a los pesticidas, con más de 300.000 muertes anuales atribuidas al envenenamiento con estos productos.



Y 15.000 muertes anuales ligadas al trabajo se atribuyen a la exposición a enfermedades transmitidas por parásitos o vectores, según el informe.



"Está claro que el cambio climático ya está creando significativos riesgos sanitarios adicionales para los trabajadores", destacó en un comunicado Manal Azzi, jefa del Equipo de Seguridad y Salud Ocupacionales de la OIT.