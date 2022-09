Incendio en tribunal electoral de Paraguay quema miles de urnas electrónicas a dos meses y medio de primarias

Un incendio desatado este jueves en el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay quemó miles de urnas electrónicas, a poco más de dos meses de elecciones primarias que definirán los candidatos a las presidenciales de 2023, dijeron las autoridades, que buscan a dos funcionarios desaparecidos.



"Hasta ahora hemos perdido 8.500 máquinas electorales, notebooks, materiales electorales, pero garantizamos a la ciudadanía que las elecciones de diciembre se van a realizar como estaban previstas", indicó afuera del edificio en Asunción el presidente del organismo, Jaime Bestard.



El jefe de la Policía Nacional, el comisario Gilberto Fleitas, dijo a periodistas estar "buscando a dos funcionarios" del tribunal "cuyo paradero es desconocido".



Las primarias de los diferentes partidos están programadas para el 18 de diciembre, y las elecciones presidenciales para el 30 de abril de 2023.



Más de 20 carros y 300 bomberos fueron desplegados para combatir las llamas, que quedaron controladas tras seis horas.



El fuego de grandes proporciones provocó la furia del frente opositor, encabezado por el Partido Liberal, que lo denunció como un acto intencional.



"No tengo duda, esto es un sabotaje", declaró a los medios su representante, Guillermo Ferreiro.



La teoría no fue directamente rechazada por el portavoz del tribunal electoral, Luis Alberto Mauro.



"No tenemos elementos de juicio para saber si fue provocado. Necesitamos un poco más de tiempo para investigar el origen del fuego", dijo.



El viceministro del tribunal, Jorge Bogarín, anunció la conformación de un "comité de crisis" para investigar el siniestro.



En las primarias, el partido Colorado en el poder debe elegir a su candidato entre Arnoldo Wiens, ministro de Obras del presidente Mario Abdo Benítez, y Santiago Peña, delfín del expresidente Horacio Cartes (2013-2018).



El partido Liberal postula por su parte a Efraín Alegre, aunque su candidatura debe ser ratificada en las internas de diciembre.