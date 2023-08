India se prepara para un intento de alunizaje histórico

India intentará este miércoles convertirse en la primera nación en alunizar con éxito una nave no tripulada en el polo sur del satélite terrestre, días después de que una sonda rusa se estrellara en la misma región.

"India aspira a la Luna", titulaba en portada el diario The Times of India este miércoles. "Es el día para la Misión Luna", decía el The Hindustan Times.