India sobrepasa las 4.000 muertes diarias por Covid-19, que cede en otros países

India registró por primera vez más de 4.000 muertes por coronavirus en 24 horas, informaron este sábado las autoridades del país que sufre el peor brote registrado en el mundo, en contraste con otras regiones donde comienzan a aflojarse las restricciones.



La virulencia de la pandemia ha doblegado al frágil sistema sanitario de este país de 1.300 millones de habitantes, que alcanzó un récord diario con 4.197 muertes, al tiempo que registró 401.078 nuevos casos, según datos oficiales, que muchos expertos consideran inexactos.



Personas contagiadas de coronavirus continúan muriendo en India a las puertas de los hospitales colapsados, pese a la ayuda internacional. Y lo peor aún no ha llegado, dicen especialistas, que esperan un pico a fines de mayo.



El gigante acumula 238.270 muertes y 21,9 millones de casos, cifras que suben de forma acelerada y esta semana elevaron los contagios en Asia, a contramano de la tendencia a la baja en el mundo.



Por el deterioro de la situación, el sábado se inicia en el estado de Kerala, en el suroeste del país, un confinamiento de una semana. En Karnataka, regirá por dos.



Nueva Delhi, la capital de 20 millones de habitantes, y Bombay se están estabilizando. Pero aún preocupa la escasez de suministros.



La catástrofe se ha desbordado a las naciones vecinas, Bangladés, Nepal y Sri Lanka, que el jueves decidió cerrar sus fronteras con India.



En Nepal, el virus amenaza la temporada de ascensión al Everest, después de que tuvieran que ser evacuados más de 30 alpinistas del campamento base (a 5.364 metros de altura) por presentar síntomas preocupantes.



En Singapur, nuevas restricciones también entran en vigor el sábado.



- Juegos Olímpicos, en el horizonte -

En tanto, el gobierno japonés prolongó el viernes el estado de emergencia en Tokio y en varias regiones, a menos de tres meses para los Juegos Olímpicos, por un aumento de los contagios.



La decisión llega cuando varios países occidentales avanzan en su reapertura gradual, confiando en el progreso de las campañas de vacunación, como Reino Unido, que anunció la prohibición de los viajes al extranjero y la introducción de un sistema de restricciones según la situación sanitaria del país de destino.



Con unos 5.300 nuevos casos diarios en promedio semanal, Japón se enfrenta a una nueva ola. Aunque su magnitud sigue siendo limitada en comparación con otras regiones, la crisis sanitaria está colapsando el sistema hospitalario y la vacunación avanza muy lentamente.



Las restricciones estaban en vigor desde finales de abril e iban a expirar el 11 de mayo, pero las autoridades decidieron prolongarlas hasta el final de mes.



"El número de nuevos casos está en un nivel alto en las grandes ciudades y los hospitales están bajo presión en Osaka y Hyogo", dijo el primer ministro Yoshihide Suga.



Pese al nuevo brote, el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), John Coates, dijo el sábado que nada podrá impedir que los Juegos Olímpicos de Tokio (del 23 de julio al 8 de agosto) se celebren como está previsto.



- La OMS homologa Sinopharm -

En momentos en que las muertes ascienden a 3,2 millones a nivel global, y las campañas de vacunación avanzan de forma desigual, África experimentó una baja semanal de casos del 25%; Europa, de un 24%; Estados Unidos y Canadá, un 12%, y América Latina y el Caribe tuvieron un descenso del 8%.



En Europa hay optimismo. Tras un ligero retroceso del número de casos, en Alemania "la tercera oleada parece doblegada", afirmó el viernes el ministro de Salud, Jens Spahn.



Y en Dinamarca se está extendiendo el uso de un pasaporte sanitario para poder acceder a cines, gimnasios o salas de espectáculo.



En tanto, Grecia abre playas privadas el sábado y los museos la próxima semana, dijeron funcionarios de salud en el país, que inicia la temporada turística el 15 de mayo.



Mientras se debate una posible liberación de patentes de las vacunas anticovid, la Organización Mundial de la Salud (OMS) homologó este viernes el uso de urgencia para personas mayores de 18 años del inmunizante Sinopharm, el primer inyectable chino que recibe su autorización.



Es una vacuna fácil de almacenar "lo que la convierte en particularmente interesante para zonas con bajos recursos", explicó Mariangela Simao, subdirectora general de la OMS a cargo del acceso a los medicamentos.



Pero la brecha continúa ensanchándose entre las naciones pobres y las ricas, mejor provistas.



El titular de la OMS instó una vez más a las potencias miembro del G7 a dar absoluta prioridad al acceso equitativo a las vacunas, al considerar la situación actual "inaceptable". "Lo más importante que necesitamos ahora son las vacunas, la equidad de las vacunas", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Además, la OMS señaló el viernes que no se puede empezar a inocular a niños mientras todos los países no hayan vacunado a las personas mayores y con riesgos.



En una cumbre europea en Oporto, el presidente francés, Emmanuel Macron, pidió de su lado a "los anglosajones" que dejen de "bloquear" las exportaciones de vacunas y los suministros necesarios para producirlas, lo que permitiría fortalecer "la solidaridad" mundial.



La atención está puesta desde hace días en una posible suspensión de las patentes de los inmunizantes, una propuesta presentada por India y Sudáfrica y apoyada por Estados Unidos.



Esta iniciativa, que aceleraría la producción mundial, fue vista de forma favorable por Francia y Rusia, pero chocó con la oposición de Alemania. Su aprobación requiere del acuerdo de los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).