Influencer que negaba la existencia del Covid-19 falleció tras varios días de lucha contra el virus

La brasileña Ygona Moura, cuyo nombre se dio a conocer a nivel mundial por ser una “influencer” que subestimaba la pandemia e incentivaba reuniones clandestinas, murió en las últimas horas por Covid-19, según confirmó su propia familia en las redes sociales.

Sus allegados postearon en la cuenta de Instagram y de Twitter que la joven había perdido la vida. Según los medios d su país, será sepultada en un ataúd sellado y ante la presencia de diez personas en el Cementerio Vila Formosa, en Sao Paulo. La “influencer” llamaba a sus seguidores a vivir con normalidad.



Rumores

Esta semana, Valeria Cardoso, la madre de Ygona, había tenido que hacer frente a los rumores de que su hija murió: “Chicos, esta es la madre de Ygona, Ygona está viva. Su condición sigue siendo muy grave, pero estable, gracias a Dios ”, decía un mensaje publicado en Stories en Instagram.

“Estamos en oración día y noche por su vida. La información sobre su estado de salud solo se publicará en su Instagram. Cualquier información que no sea a través de este canal o que yo publique es falsa ”, se leía en otra parte de los textos.

La joven incentivaba a otros a acudir a fiestas y no aceptaba que hubiera una pandemia afectando a la población de su país

A ygona está fazendo um tour pelo Rio de Janeiro, hoje ela foi até o morro do vidigal mas a lenda mal chegou que já teve que sair por conta dos tiros kkkkkkk pic.twitter.com/g3AAAJeOri — acervo ygona moura #luto (@ygonamoura) December 30, 2020

Sin embargo, por medio de Twitter, la mamá confirmó la noticia y expuso en uno de sus mensajes "Ygona conocía todo el contenido publicado (por su mamá en sus redes) e incluso lo oficializó, publicó nuestra colección en las historias. No borraré los videos de la colección, quiero verte siempre usándolos. Que tengamos los mejores recuerdos de Ygona", señaló.

La brasileña en varias ocasiones contaba a sus seguidores sobre los eventos a los que había asistido. Moura empezó a presentar síntomas del nuevo coronavirus el 16 de enero de 2021 y desde ese día tuvo que ser internada en un hospital de Sao Paulo, en Brasil, según el sistema brasileño de televisión (SBT) en su portal web.

​​En sus historias destacadas de Instagram se le puede observar asistiendo a fiestas en yates en municipios brasileños como Capitolio y Angra dos Reis.

A Ygona sabia da existência do acervo, sabia de todo conteúdo e chegou até a a oficializar, divulgou nosso acervo nos stories. não vou apagar os vídeos do acervo, quero ver vocês usando sempre. Que a gente tenha as melhores lembranças da Ygona. 🥺🥺🥺— acervo ygona moura #luto (@ygonamoura) January 28, 2021