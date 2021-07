Influencer 'transracial' que se operó 18 veces para parecerse al cantante de BTS

Escucha esta nota aquí

Oli London, un influencer inglés de 31 años que se define como "no binario", se ha sometido a 18 operaciones de cirugía estética para parecerse a Park Jimin, cantante del famoso grupo de K-Pop coreano, BTS

"Ya soy yo mismo. Finalmente ya soy coreano", compartió Oli London, que ha invertido $us 150.000 dólares durante ocho años para su transformación "transracial".

Oli London se sometió a 18 cirugías estéticas entre ellas, ​cinco rinoplastías, reducción de pómulos, contorno de la mandíbula, contorno de la barbilla, reducción de pechos masculinos y liposucción todo con tal de convertirse en Park Jimin, cantante de BTS, según reporta el portal Marca.

Oli London: "Ser transexual es lo mismo que ser transracial porque naces en el cuerpo equivocado"

"Ser transexual es lo mismo que ser transracial porque naces en el cuerpo equivocado", explica Oli London.

"Sé que mucha gente no me entiende, pero me identifico como coreano y ahora parezco coreano. Me siento coreano. No me identifico como británico, así que por favor no...se refiera a mí como británico, porque me identifico como coreano", declaró Oli London confirmando su cambio transracial.

Oli London tuvo que desmentir su propia muerte

En mayo de 2021 medios británico publicaron que London había muerto, dicha noticia se convirtió en tendencia en redes sociales.

Un "In Memoriam' publicado en su página de Instagram fue el detonante de esa noticia falsa, que el propio Oli tuvo que desmentir.

"Me levanté a las 10.00 y, como siempre, revisé mis redes sociales. Entré en Instagram y decía que mi cuenta estaba restringida porque había muerto. Estuve en shock. Pensé que me habían hackeado y traté de contactar con Instagram, pero creían que alguien me estaba suplantando. Ha sido difícil explicar lo ocurrido a mi madre y otros familiares", explicó el influencer.