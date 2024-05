Informaciones falsas ponen en jaque ayuda y rescates en inundaciones en Brasil

"Dicen que..."

En una serie de audios virales, una mujer dice que acaban de "matar a un socorrista", que "hay muchos tiros", que "llegaron tres vehículos de las fuerzas armadas" y "la cosa está fea". Además, pide que "quien quería venir a ayudar no lo haga". "Yo incluso estoy intentando huir de aquí". No hay identidad, día o lugar, pero los audios circulan de todos modos.



La AFP no ubicó reportes oficiales o de prensa de socorristas muertos a tiros.



Otro ejemplo viral involucró al empresario Luciano Hang, dueño de las tiendas Havan, quien, según algunos internautas, había enviado más aviones a la zona de desastre que la Fuerza Aérea.



Pero en realidad los aviones de Hang fueron dos, frente a al menos doce de la Fuerza Aérea, un contenido verificado por el Proyecto Comprova (comprueba), una iniciativa de chequeo de datos de la cual es parte la AFP.



Para quienes dedican su tiempo a ayudar en medio de una tragedia humana como la que enfrenta el sur de Brasil, la situación es de permanente sobresalto y su actividad se ve condicionada.



"El sábado nos pasó mucho de recibir un mensaje, ir a un lugar, y que no hubiera gente allí", relata Jessica Cardoso, corredora de seguros de 27 años que junto a su familia ha rescatado a decenas de personas varadas cerca del estadio del Gremio de Porto Alegre.



Jessica, que no confía en que en la televisión aparezca "la verdad", utiliza sobre todo redes sociales para informarse de lo que pasa, pero sabe que "hay fake news", información falsa divulgada expresamente o por descuido.



Cuenta que recibió un mensaje señalando que "llegaban 300 personas (rescatadas) para Gravataí", su ciudad, ubicada al noreste de Porto Alegre. "Nos desvivimos" para poder encontrarles refugio. El mensaje no tenía origen claro y "no era verdad". "Dejamos de ayudar a otros" por culpa de un mensaje falso, se lamenta.



Desde entonces solo responde a pedidos concretos que incluyan "fecha y horario".