Informe de la HRW: Rusia actuó con “crueldad y violencia deliberada” contra civiles ucranianos

Soldados de Rusia cometieron “violaciones repetidas” y ejecuciones sumarias contra la población civil de las regiones de Chernihiv, Járkov y Kiev de Ucrania, de acuerdo con un informe de la Human Right Watch (HRW), un organismo internacional dedicada al observar el cumplimiento de los derechos humanos en todo el planeta.



La Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó, de manera general, las agresiones contra civiles en Ucrania, así como la invasión de Rusia a ese país.

Bolivia se abstuvo de rechazar estas mociones desde que comenzó la llamada "operación especial" ejecutada por Rusia.



El informe de la HRW



“Los casos que documentamos equivalen a una crueldad y una violencia deliberadas e indescriptibles contra los civiles ucranianos”, dijo Hugh Williamson , director para Europa y Asia Central de esta organización.

“La violación, el asesinato y otros actos violentos contra personas bajo la custodia de las fuerzas rusas deben investigarse como crímenes de guerra. Quienes cometieron estos abusos son responsables de crímenes de guerra”, remarcó el especialista.

La Human Rights Watch entrevistó a 10 personas, incluidos testigos, víctimas y residentes locales de los territorios ocupados por Rusia, en persona o por teléfono. Algunas personas pidieron ser identificadas solo por su nombre de pila o por seudónimos para su protección.

El 4 de marzo, las fuerzas rusas en Bucha, a unos 30 kilómetros al noroeste de Kiev, reunieron a cinco hombres y ejecutaron sumariamente a uno de ellos. Un testigo dijo a Human Rights Watch que los soldados obligaron a los cinco hombres a arrodillarse a un lado de la carretera, les quitaron las camisetas por la cabeza y le dispararon a uno de ellos en la nuca.

Las fuerzas rusas también detuvieron al menos a seis hombres el 27 de febrero y luego los ejecutaron, según la madre de uno de los hombres, que estaba cerca cuando su hijo y otro hombre fueron detenidos y que vio los cadáveres de los seis.

“Rusia tiene la obligación legal internacional de investigar imparcialmente los presuntos crímenes de guerra cometidos por sus soldados”, dijo Williamson. “Los comandantes deben reconocer que el hecho de no tomar medidas contra el asesinato y la violación puede hacerlos personalmente responsables de los crímenes de guerra como una cuestión de responsabilidad del mando”.

Violación de Járkov

El 13 de marzo, un soldado ruso golpeó y violó repetidamente a Olha (no es su nombre real), una mujer de 31 años en Malaya Rohan, un pueblo en la región de Kharkiv que las fuerzas rusas controlaban en ese momento.

Los soldados rusos entraron al pueblo el 25 de febrero, dijo Olha. Ese día, unos 40 aldeanos, en su mayoría mujeres y niñas, se refugiaron en el sótano de una escuela local. Estaba allí con su hija de 5 años, su madre, su hermana de 13 años y su hermano de 24 años.

Alrededor de la medianoche del 13 de marzo, un soldado ruso ingresó a la fuerza a la escuela, dijo Olha: “Rompió las ventanas de vidrio en la entrada de la escuela y golpeó la puerta”. Un guardia abrió la puerta.

El soldado, que portaba un rifle de asalto y una pistola, se dirigió al sótano y ordenó a todos los presentes que se alinearan. La mujer estaba en la fila sosteniendo a su hija, que estaba dormida. Él le dijo que le diera la niña, pero ella se negó. Le dijo a su hermano que se adelantara y ordenó al resto del grupo que se arrodillara o, dijo, dispararía a todos en el sótano.

El soldado ordenó a su hermano que lo siguiera para ayudar a encontrar comida. Se fueron y regresaron una o dos horas después. El soldado se sentó en el suelo.

“La gente comenzó a preguntar si podían ir al baño y él los dejó, en grupos de dos y tres”, dijo Olha. Después de eso, la gente comenzó a acomodarse para pasar la noche. El soldado se acercó a su familia y le dijo que lo siguiera.

El soldado la llevó a un salón de clases en el segundo piso, donde le apuntó con un arma y le dijo que se desnudara. Ella dijo: “Me dijo que le diera [sexo oral]. Todo el tiempo sostuvo el arma cerca de mi sien o me la puso en la cara. Disparó dos veces al techo y dijo que era para darme más 'motivación'”. La violó y luego le dijo que se sentara en una silla.

Dijo que tenía mucho frío en la escuela sin calefacción y preguntó si podía vestirse, pero el soldado le dijo que solo debía ponerse la blusa, no los pantalones ni la ropa interior. “Mientras me vestía, el soldado me dijo que era ruso, que se llamaba [nombre omitido] y que tenía 20 años. Dijo que le recordaba a una chica con la que iba a la escuela”.

El soldado le dijo que fuera al sótano a buscar sus cosas, para poder quedarse en el salón de clases con él. Ella lo rechazó. “Sabía que mi hija lloraría si me viera”, dijo. El soldado tomó un cuchillo y le dijo que lo hiciera como él dijo si quería volver a ver a su hijo. El soldado la violó nuevamente, le puso un cuchillo en la garganta y le cortó la piel del cuello. También le cortó la mejilla con el cuchillo y le cortó parte del cabello. La golpeó en la cara con un libro y la abofeteó repetidamente. Las fotografías que compartió con Human Rights Watch, fechadas el 19 y 20 de marzo, muestran marcas de cortes y hematomas en el cuello y la cara.

Aproximadamente a las siete de la mañana del 14 de marzo, el soldado le dijo que le buscara un paquete de cigarrillos. Bajaron juntos. Le pidió al guardia que le diera algunos cigarrillos al soldado. Después de que el soldado consiguió los cigarrillos, se fue.

Ese día, ella y su familia caminaron hasta Járkov, donde los voluntarios le brindaron asistencia médica básica. Se mudaron a un refugio antibombas. “Tengo suerte de estar viva”, dijo. Ella dijo que las autoridades estaban en contacto con ella y su madre y que las autoridades estaban preparando una denuncia penal, que planean presentar ante la oficina del fiscal de Ucrania.