Inusual reunión de funcionarios de Cuba y EEUU en Washington

Un alto diplomático cubano se reunió con funcionarios estadounidenses esta semana en Washington pero sin lograr avances significativos en la demanda de Cuba de ser eliminada de la lista de países que apoyan el terrorismo, informaron este jueves fuentes diplomáticas en ambos países.



El vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossio, se reunió con dos altos responsables estadounidenses para América Latina: Brian Nichols, del Departamento de Estado, y Juan González, de la Casa Blanca, según la versión.



Las reuniones se realizaron en vísperas de Cuba acoja el viernes una cumbre de dos días del G77+China, un grupo formado por un centenar de países de Asia, África y América Latina, con el objetivo de promover un "orden internacional menos injusto".



Se trata de discusiones poco comunes a este nivel de representación entre Estados Unidos y Cuba, incluso cuando Washington y La Habana mantienen un diálogo regular sobre cuestiones migratorias y contra el crimen internacional.



El expresidente estadounidense Donald Trump puso fin a la política de apertura hacia Cuba iniciada por su predecesor Barack Obama y volvió a colocar a la isla comunista en su lista negra de estados que apoyan el terrorismo, junto a Irán, Corea del Norte y Siria.



Cuando llegó a la Casa Blanca, en 2021, el presidente Joe Biden prometió revisar esa política, pero su discurso se endureció tras la represión de las manifestaciones antigubernamentales en la isla en julio de ese año.



La Habana ha dado prioridad a su eliminación de la lista negra y deplora la falta de voluntad política de la administración Biden en el período previo a las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre de 2024, según un funcionario cubano que no quiso ser identificado.



De acuerdo al portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, el viceministro cubano se reunió con Nichols el lunes y los dos funcionarios discutieron sobre "derechos humanos, inmigración y otros temas de interés bilateral".



"No hemos tomado ninguna decisión que pueda anunciar hoy", dijo a la prensa sobre la eliminación de Cuba de la lista negra.



En marzo último, el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken dijo que Washington estaba lejos de encaminarse en esa dirección y que La Habana no había tomado medidas suficientes.



En 1962, Estados Unidos impuso un embargo comercial y financiero a Cuba que se prolonga hasta ahora.