Irak preserva las memorias del reino de horror del Estado Islámico

Decenas de iraquíes testimonian antes las cámaras de una ONG sobre el horror vivido bajo el yugo del grupo Estado Islámico (EI) para que las futuras generaciones no olviden ese traumático episodio de la historia de Irak. El trabajo de memoria lo desarrolla el proyecto Mosul Eye, fundado por Omar Mohammed, que se hizo conocer desafiando a los yihadistas del EI en la gran ciudad del norte de Irak.

"Le dije: 'Hijo, no se una a ellos'", relata Umm Mohammed, su cabello cubierto por una pañoleta oscura. "Él me dijo: 'No es asunto tuyo. Yo voy a encontrar a mi hermano, entraré a las prisiones'". La mujer dijo a AFP con voz quebrantada que Mohammed se fue "y nunca regresó". Ahmed tampoco.