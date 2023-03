Irak: Un helicóptero se estrella en Kurdistán y reportan cinco muertos

Al menos cinco personas murieron por el accidente de un helicóptero en una zona alejada del norte de Irak, anunciaron las autoridades del Kurdistán iraquí el jueves, y afirmaron que algunas víctimas eran "miembros del PKK".



Las causas del accidente no son conocidas y por ahora no se sabe a que grupo o país pertenecía el aparato.



Un Eurocopter AS350 "se estrelló" en la región de Dohouk en la noche del miércoles, "y murieron todos los pasajeros", anunciaron en un comunicado los servicios antiterroristas de la región autónoma del Kurdistán iraquí.



"Al menos cinco pasajeros murieron. La investigación (...) tendrá que determinar a quien pertenece el helicóptero y las causas del incidente", indicó en Twitter Lawk Ghafuri, encargado de las relaciones con los medios extranjeros en el gobierno regional.



"Algunas de las personas muertas eran miembros del PKK, según los primeros elementos de la investigación", precisó a la AFP.



Contactados por la AFP, los combatientes del Partido de los trabajadores del Kurdistán (PKK), movimiento clasificado de "terrorista" por Turquía y sus aliados occidentales, indicaron que "investigan" el accidente sin afirmar que las viíctimas pertenecían a su grupo.



Las fuerzas de seguridad turcas afirmaron en un comunicado que el helicóptero no les pertenecía.



El PKK tiene una retaguardia en el Kurdistán iraquí, y Turquía realiza con frecuencia operaciones terrestres y aéreas contra ese grupo en la región.