Irán pide suspensión "inmediata" de retención de tripulantes de avión bloqueado en Argentina

El mayor retroceso de la vacunación en treinta años se da por causa del covid-19, según la OMS

En el último año, 25 millones de lactantes no recibieron vacunas vitales. Solo en las Américas, el año pasado más de 2,6 millones de niños no estaban vacunados o no estaban totalmente al día en sus vacunas