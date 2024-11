Irán rechaza las informaciones sobre una reunión de su embajador ante ONU con Elon Musk

Irán rechazó este sábado las informaciones de los medios estadounidenses sobre una reunión entre el representante permanente iraní en la ONU, Saeed Shiravani, y el magnate Elon Musk, asesor del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York, esta semana.



“Se desmiente la reunión entre Elon Musk y el representante permanente de Irán en Nueva York”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en declaraciones a la agencia IRNA.



Baghaei dijo estar sorprendido por los informes de los medios estadounidenses sobre dicha reunión.



El diario The New York Times reportó el jueves que Musk, que estará al frente del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) en el próximo Gobierno Trump, se reunió el lunes con el embajador de Irán ante la ONU para aliviar las tensas relaciones bilaterales.



Citando a dos funcionarios iraníes, que guardaron su anonimato, el diario estadounidense detalló que el encuentro secreto de más de una hora se produjo para evaluar cómo destensar las relaciones entre los países.



Las fuentes describieron la cita como "positiva" y "buenas noticias", y uno de ellos aseguró que fue Musk quien solicitó el encuentro y que el diplomático iraní eligió el lugar.



La parte estadounidense aún no se ha pronunciado al respecto, pero en Irán ha provocado debate entre los sectores más duros y los reformistas.



El diario ultraconservador Keyhan, cercano al líder supremo iraní, Ali Jameneí, en su columna titulada “¡¿reunión secreta con el representante de Trump, ingenuidad o traición!?”, arremetió contra el sector de las reformas que apela a una apertura de las relaciones con el Occidente, incluido EE.UU.



“Los demandantes de reformas quieren que Irán acuda a la mesa del juicio como acusado”, denunció el jefe del periódico Hossein Shariatmadari en su columna.



Por otra parte, el periódico 'Jomhourie Eslami' (República Islámica, en español), cercana a los reformistas, dio la bienvenida a las conversaciones con Washington.



“Pueden considerarse como el inicio de un nuevo camino en la política exterior de nuestro país”, se lee en un artículo del diario, que enfatizó que el Gobierno iraní ha dado señales de que quiere bajar las tensiones con EE.UU.



“No cabe duda de que la diplomacia es más fuerte y eficaz que cualquier otra arma si es calculada, inteligente y planificada”, enfatizó el medio.



El presidente iraní, Masud Pezeshkian, llegó al poder en julio con un mensaje de acercamiento a Occidente, pero los acontecimientos como la guerra en Gaza y los choques con Israel le han dado pocas oportunidades.



Además, el presidente tiene un poder limitado en política exterior en Irán, donde la figura del líder supremo ejerce de jefe de Estado con vastos poderes. EFE