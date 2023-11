Israel acepta hacer "pausas" militares de cuatro horas en el norte de Gaza

Israel aceptó establecer "pausas" diarias en el norte de la Franja de Gaza a partir de este jueves, anunció la Casa Blanca, luego que el presidente estadounidense, Joe Biden, considerara que "no había posibilidad" de un alto el fuego



Israel "comenzará a realizar pausas de cuatro horas todos los días en zonas del norte de la Franja de Gaza, que se anunciarán con tres horas de antelación", dijo el jueves el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, desde la Casa Blanca.



"Los israelíes nos dijeron que no habría operaciones militares en estas zonas mientras duren las pausas (y) que esta dispositivo se iniciaría hoy", añadió.



Biden estaba presionando al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que llevara a cabo pausas humanitarias en sus ataques para permitir que la población civil palestina pudiera escapar.



El presidente demócrata aseguró que había pedido a Netanyahu "una pausa de más de tres días".



El norte de Gaza, continuamente bombardeado por Israel, es actualmente escenario de combates terrestres.



Biden estimó, sin embargo, que "no hay posibilidad" de un alto el fuego en Gaza, en declaraciones a periodistas antes de su partida hacia Illinois (norte).



Gaza está bajo asedio desde el ataque sin precedentes lanzado en Israel el 7 de octubre por la milicia yihadista de Hamás, que dejó más de 1.400 muertos, en su mayoría civiles, según funcionarios israelíes.



Los ataques de Israel han dejado a su vez más de 10.000 muertos, principalmente civiles, y muchos de ellos niños, de acuerdo con la organización palestina.