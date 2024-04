Israel convoca a los embajadores de países que votaron por un "Estado palestino" en la ONU

La cancillería israelí anunció el sábado que convocaría el domingo a los embajadores de los países del Consejo de Seguridad que votaron a favor de la adhesión de los palestinos a Naciones Unidas como Estado de pleno derecho.



"Los embajadores de Francia, Japón, Corea del Sur, Malta, la República Eslovaca y Ecuador serán convocados mañana", domingo, y "se les expresará una enérgica protesta", indicó la cancillería en X.



También se hará llegar una protesta a las embajadas de los países que votaron a favor de la propuesta de Argelia, que fue rechazada, para mejorar el estatus de los palestinos, que desde 2012 tienen el estatus inferior de "Estado observador no miembro".



Según el ministerio, el mensaje a los embajadores es el siguiente: "Un gesto político hacia los palestinos y un llamamiento a reconocer un Estado palestino -seis meses después de la masacre del 7 de octubre- es una recompensa al terrorismo".



"Israel no aceptará la creación de un Estado terrorista que ponga en peligro a sus ciudadanos", añadió.



Los palestinos pedían al Consejo de Seguridad que aceptara que un "Estado palestino" ya reconocido por la mayoría de las capitales ocupara su lugar "legítimo" en el seno de Naciones Unidas.



Sin embargo, durante la votación del jueves, Estados Unidos, que hizo todo lo posible por retrasarla, no dudó en hacer uso de su derecho a veto, que utiliza habitualmente para proteger a su aliado israelí.