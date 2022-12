Israel crea una tecnología para evitar la masacre de polluelos macho

Científicos israelíes crearon una especie de gallinas ponedoras de huevos que solo producen hembras, una primicia mundial que podría contribuir a acabar con el sacrificio de miles de millones de pollitos macho en todo el mundo.



Los pollitos machos de las gallinas ponedoras, que no se utilizan para el consumo humano ni producen huevos, se destruyen en gran parte por aplastamiento o con gas, una práctica denunciada por las organizaciones de defensa de los animales y que varios países europeos han prohibido.



El experto en embriología Yuval Cinnamon, que dirige el equipo de científicos israelíes que ha desarrollado la nueva especie, cree que ésta es la única técnica realmente fiable.



"Se trata de una primicia mundial, la única solución fácil de aplicar por la industria porque no se basa en la clasificación --la identificación a menudo errónea de los óvulos portadores de embriones masculinos o femeninos--, sino en la determinación del sexo a priori", explica a la AFP este investigador del Instituto Nacional de Investigación Agrícola israelí.



El Instituto Volcani, en los suburbios de Tel Aviv, anunció el descubrimiento tras siete años de investigación, en colaboración con la empresa agroalimentaria estadounidense-israelí Huminn Poultry, especializada en la producción avícola sostenible.



Está previsto que Huminn Poultry comercialice la nueva técnica en uno o dos años.



La tecnología consiste en introducir una modificación genética en el cromosoma que, cuando está presente en el embrión de pollo, conduce al desarrollo de machos.



Cuando está modificado, el embrión masculino no se desarrolla, mientras que "los embriones femeninos, que llevan el cromosoma W, se desarrollan normalmente sin ser modificados genéticamente y eclosionan con normalidad", explica Yuval Cinnamon.



"Hoy cuesta un dólar deshacerse de cada polluelo macho, así que estamos hablando de un ahorro de siete mil millones de dólares al año", afirma Cinnamon.



En octubre, los ministros de Agricultura de la Unión Europea se declararon dispuestos a estudiar la posibilidad de prohibir en todo el bloque la trituración sistemática de pollitos machos en la industria de gallinas ponedoras.