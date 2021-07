Israel: La justicia reafirma el derecho de las parejas LGBT a la gestación subrogada

Escucha esta nota aquí

En una sentencia a favor de los derechos de las personas LGBT en Israel, el Tribunal Supremo del país anunció que las parejas del mismo sexo podrán recurrir a un vientre de apoyo para tener hijos. Se trata de una decisión histórica a favor de los derechos de la comunidad LGBT en el país de Oriente Medio con más tolerancia hacia la orientación sexual.

El Tribunal Supremo de Israel anunció el domingo que la actual legislación - que niega la opción del vientre de alquiler a las parejas del mismo sexo y a los hombres solteros - será anulada en seis meses. El tribunal dijo que el plazo de medio año es para permitir que las autoridades se preparen para el cambio. Esta sentencia pone fin a una batalla judicial de 11 años.

La gestación subrogada, cuando una mujer ajena a la pareja se ofrece a gestar el bebé de una familia infértil, está permitida en Israel desde 1996 para las parejas heterosexuales. Este procedimiento se amplió a las mujeres solteras en 2018. Las parejas homosexuales masculinas seguían estando excluidas.

El camino de este logro comenzó cuando dos hombres, Itai y Yoav Pinkas-Arad, que forman una pareja homosexual, presentaron una petición en 2010 para poder utilizar también este recurso de paternidad. Al conocer la decisión, ambos emitieron un comunicado en el que celebraban: "Este es un gran paso hacia la igualdad, no sólo para la comunidad LGBT en Israel, sino para todos en Israel".

Por cierto, sin esperar al tribunal, acabaron trayendo al mundo a tres niñas nacidas de un embarazo ajeno, en un proceso caro y largo al que se han enfrentado muchas parejas israelíes en las últimas décadas. Entre los pocos países en los que se permite esta alternativa se encuentran India, Nepal, Tailandia y Estados Unidos.

Los moderados aprueban; los religiosos condenan la decisión

La decisión fue acogida con satisfacción por los grupos de derechos humanos en general y por los grupos de derechos LGBT en particular. Los miembros más progresistas del nuevo gobierno de Israel, sobre todo el ministro de Sanidad, Nitzan Horowitz, que es abiertamente gay, también lo celebraron.

Horowitz dio la bienvenida a su oficina a Itai y Yoav Pinkas-Arad y dijo que se trata de una decisión histórica para la comunidad LGBT de Israel y para la sociedad en su conjunto. Dijo que el Ministerio de Sanidad se preparará rápidamente para recibir las solicitudes de vientres para los hombres.

El ministro de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, conocido activista de causas vinculadas a la comunidad LGBT, también celebró la decisión, publicando que "ser padre es un derecho humano básico y esta es una decisión moral y socialmente apropiada". El ministro de Defensa, Benny Gantz, también lo celebró, diciendo que la sentencia "establece lo obvio: que toda persona -hombre o mujer, heterosexual o LGBT- es igual y merece la igualdad de derechos".

Sin embargo, la parte más conservadora de la coalición gobernante no se ha pronunciado. El primer ministro religioso Naftali Bennett, que lleva exactamente un mes en el cargo, no dijo nada. Mientras tanto, los partidos conservadores que no forman parte de la coalición no han ahorrado críticas. El líder del partido ultraortodoxo Shas, Aryeh Deri, calificó la medida de "duro golpe contra la identidad judía" de Israel.

El poder judicial se posicionó a favor de la igualdad de derechos

En febrero de 2020, el Tribunal Supremo anuló una ley que impedía a los hombres solteros y a las parejas homosexuales apelar a la gestación subrogada para tener hijos, diciendo que la ley era inconstitucional y afectaba a los derechos humanos. Los jueces dictaminaron entonces que la Knesset, el parlamento israelí, debía aprobar una nueva ley antes del 1 de septiembre de 2021. Si los parlamentarios no lo hicieran, el tribunal simplemente eliminaría las restricciones de la ley original.

Hace unos días, el ministro de Sanidad, Nitzan Horowitz, volvió a plantear esta cuestión, lo que prácticamente llevó al Tribunal Supremo a entender que actualmente no hay posibilidad de que se apruebe una nueva ley antes de septiembre. La razón es que el actual Parlamento está dividido casi al 50% entre el gobierno y la oposición, e incluso dentro de la coalición no hay consenso sobre esta cuestión.

El nuevo gobierno del país combina partes de diferentes partidos políticos, entre ellos algunos muy conservadores en cuanto a costumbres. Uno de los más conservadores, por ejemplo, es el partido religioso islámico Ra'am, que se opone firmemente a los derechos de los homosexuales. Horowitz pidió entonces al tribunal que se pronunciara sobre la cuestión sin esperar a la fecha del 1 de septiembre.

En los últimos años ha habido varios intentos de sacarlo adelante, incluidas las iniciativas respaldadas por el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, que estuvo en el poder desde 2009 hasta el pasado junio. Pero todos se toparon con la vehemente oposición de los ultraortodoxos, aliados políticos de Netanyahu. El gobierno de Netanyahu no se atrevió a aprobar nada en este sentido por miedo a no mantenerse en el cargo.

En 2018, por ejemplo, el Parlamento amplió a las mujeres solteras la posibilidad de tener hijos por gestación subrogada, pero sin incluir a los hombres homosexuales en la nueva norma. En ese momento, hubo muchas protestas de la comunidad LGBT.

Pero en la decisión de ahora, la presidenta del Tribunal Supremo, la jueza Esther Hayut, escribió que la "falta de viabilidad política no puede seguir justificando la continuación de la grave violación de los derechos básicos" de los homosexuales.