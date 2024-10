Izquierda o continuidad en Uruguay, una incógnita que se despejará en segunda vuelta

El politólogo Alfonso Lessa dice a EFE que por el momento no da por hecha la victoria de ningún candidato tanto en la primera como en una eventual segunda vuelta.



El número de indecisos es alto y "no parece ser totalmente favorable al Frente Amplio", dice.



Además de elegir al presidente del país y otros cargos, los votantes darán su opinión en estas elecciones acerca del plebiscito propuesto por la central sindical PIT-CNT, vinculada al Frente Amplio, para reformar la seguridad social.



"Si triunfa va a generar problemas para cualquier Gobierno. Cuando uno habla con empresarios y demás ves que lo que les preocupa es que se pueda aprobar la reforma de la seguridad social", afirma Lessa.



El politólogo apunta que todos los partidos políticos -hay once en liza en total- han tenido "una campaña pobre".



"No ha habido grandes temas de debate, la gente no se ha movilizado, ninguno de los candidatos es carismático. Ahora están en esta cosa. Pero ha sido todo más bien superficial", afirma.



Optimismo, certezas y renovación

Por el contrario, Orsi cree, según dijo en una reciente rueda de prensa, que "hay un entusiasmo militante, una alegría y una esperanza en la gente", un "clima muy auspicioso" para el Frente Amplio.



El candidato de la izquierda aseveró que el Frente Amplio está bien y va ser la fuerza política mayoritaria después de las elecciones, aunque puntualizó que "es probable" una segunda vuelta, ya que en Uruguay "es muy difícil" lograr una victoria en las elecciones de octubre.



"Hay mucha expectativa de la mayoría parlamentaria, de la segunda vuelta. Con calma pero con optimismo", dijo.



Por su parte, Delgado, del Partido Nacional, el mismo que el actual presidente, Luis Lacalle Pou, dijo en un acto que su fuerza política es "mucho más que la continuidad del rumbo".



"Hoy somos la esperanza nacional de que este rumbo continúe y que Uruguay no retroceda. Somos las certezas. Este partido, nuestro Partido Nacional, es el que hoy le da certezas a la gente. Certezas a los que nos votan y seguramente también a los que no nos votan", enfatizó.



En tanto, Ojeda indicó en un mitin electoral que su fuerza está "donde nadie pensó" que iba a estar y en un lugar "que tiene a muchísima gente enojada y nerviosa".



"Hace un buen rato que venimos diciendo que caminamos con dos claves: la renovación y la unidad", afirmó el candidato, quien añadió que el Partido Colorado está "a un paso" de pelear por la Presidencia.