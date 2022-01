J Balvin le regala zapatillas Jordan a un niño que era molestado por usar las de imitación

Escucha esta nota aquí

El artista colombiano JBalvin se encargó de dar una lección de sencillez y agradecimiento a todos sus seguidores, pues premió a un niño que lució con orgullo sus Air Jordan 1 Colores y Vibras, una colaboración del reguetonero, a pesar de ser imitación y de sufrir las burlas de los internautas. El cantante se comprometió a enviarle unas originales.

Todo inició cuando un niño llamado Bruno compartió videos en Tiktok para ayudar al negocio de su padre, que no tenía nada que ver con las réplicas de zapatos. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fueron sus tenis y rápidamente saltaron a burlarse de su versión "pirata".



Se trataba de los Air Jordan 1 Colores y Vibras que J Balvin usó en el Super Bowl de 2020 en Miami y que fue una colaboración con Michael Jordan. Su precio va desde los $us 589 hasta los $us 1673 en internet.

La reacción de Bruno fue todo lo contrario a enojo, pues respondió a los comentarios con total madurez y tranquilidad. "No me importa que mis tenis sean piratas, a mí me gustan mucho porque fue un regalo de Navidad de mi mamá", dijo el niño en un video, luego de haber recibido las burlas.

Debido a los múltiples comentarios etiquetando al artista en el video que sumó más de 4 millones de reproducciones y cerca de 700 mil reacciones, J Balvin dio una respuesta pública grabando otro clip dedicado al pequeño.​

Esta vez, el artista reconocido como 'fashion icon' por sus looks llenos de colores y fuera de lo convencional se dirige a Bruno. "Te van a llegar los tenis. Más personas como tú, gracias por ser tan agradecido con tu familia y los que te aman", señaló.

