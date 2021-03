Japón: Histórica decisión judicial para el reconocimiento del matrimonio homosexual

Escucha esta nota aquí

Un tribunal de Japón dictaminó que no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo es inconstitucional. El tribunal de Sapporo dijo que el Estado japonés había interpretado la Constitución de forma demasiado estricta en lo que respecta al matrimonio homosexual. En Japón, la Constitución solo subraya la necesidad del "consentimiento mutuo" de ambos sexos, una formulación que se presta a muchas interpretaciones.

El tribunal de primera instancia de Sapporo (norte) juzgó que el no reconocimiento del matrimonio gay es contrario al artículo 14 de la Constitución, que estipula que "todos los ciudadanos son iguales ante la ley"



El tribunal de Sapporo dictaminó que el no reconocimiento del matrimonio homosexual era inconstitucional. Pero no concede una indemnización a las seis parejas del mismo sexo que presentaron una denuncia.



Homofobia reciente



Antiguamente, la sociedad japonesa era más tolerante de cara a la homosexualidad, como lo demuestran documentos que mencionan a samuráis que tenían relaciones con hombres. La homosexualidad también es un tema recurrente en las estampas (ukiyoe).



Pero a medida que el archipiélago se abrió al mundo en la segunda mitad del siglo XIX, se impusieron los prejuicios occidentales contra la homosexualidad, y así persisten en una sociedad esencialmente conformista.



Sin embargo, las mentalidades han evolucionado: según un sondeo publicado en noviembre pasado por el gran diario conservador Yomiuri, el 61% de los japoneses se declara ahora favorable al casamiento homosexual, y 37% se opone.



Desde 2015, varios municipios de Tokio expiden certificados de pareja de hecho a parejas homosexuales para facilitar sus trámites administrativos. Porque aún no tienen los mismos derechos legales que los concedidos a las parejas heterosexuales.



Japón es el último país del G7 que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. El casamiento igualitario tampoco existe como tal en Italia, pero este país autoriza las uniones civiles de este tipo desde 2016.



