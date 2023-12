Japón y su curiosa cena navideña

Ted Bestor, profesor de Antropología Social en la Universidad de Harvard, señala que la rápida globalización en esa época vio la llegada de franquicias extranjeras a Japón, con KFC a la cabeza. La cadena abrió su primera tienda en Nagoya en 1970 y, para 1981, ya contaba con 324 tiendas en el país, generando ingresos cercanos a los US$ 200 millones anuales.

La estrategia de marketing de KFC para asociar su pollo frito con la Navidad fue un éxito rotundo. Anuncios festivos mostraban a familias disfrutando de banquetes de pollo dorado al son de "My Old Kentucky Home". Aunque la canción no era un villancico navideño, la conexión entre KFC, la Navidad y el estilo de vida estadounidense se arraigó en la imaginación de los japoneses.