Jefe de Hezbolá considera "realista" la posibilidad de una "guerra total"

En su discurso, el líder del movimiento chiita aseguró que Hamás, su aliado, había tomado la decisión de atacar Israel en solitario y que no había informado ni a Hezbolá ni a Irán de sus acciones.

Tras las declaraciones de Nasrallah, Washington pidió a Hezbolá que no se "aproveche" del conflicto entre Hamás e Israel.

En tanto, Estados Unidos pidió a Hezbolá que no se "aproveche" del conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás en Gaza después de que el líder de las milicias chiítas libanesas dijera que "todas las opciones" estaban abiertas en el actual contexto.

"Nosotros y nuestros aliados hemos sido claros: Hezbolá y otros actores -estatales o no estatales- no deberían intentar aprovecharse del conflicto en curso", dijo a periodistas un portavoz no identificado del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.