Jefe de la diplomacia europea pide a la UE que reaccione tras el fracaso en Afganistán

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advirtió este sábado que es "imposible" evacuar a todos los colaboradores afganos antes del 31 de agosto y pidió que el fracaso occidental en Afganistán sirva para que la Unión Europea (UE) reaccione y se dote de una fuerza militar.



La fulgurante caída del gobierno afgano, tras veinte años de apoyo estadounidense y europeo, ha provocado el caos en Kabul, donde miles de personas quieren salir a toda cosa, a través de un solo punto de partida, el aeropuerto.



En una entrevista telefónica con la AFP, Borrell lamentó que las medidas de seguridad adoptadas por Estados Unidos en el aeropuerto de Kabul dificulten la operación.



"El problema es el acceso al aeropuerto. Las medidas de control y de seguridad estadounidenses son muy fuertes. Nos hemos quejado. Les hemos pedido ser más flexibles. No logramos que pasen nuestros colaboradores", aseguró.



El presidente estadounidense, Joe Biden, fijó el 31 de agosto como plazo para completar la retirada completa de tropas de Afganistán, pero advirtió que podría extenderse para continuar la evacuación.



El ejército estadounidense, que controla el aeropuerto militar de Kabul, dirige las operaciones de control del tráfico aéreo.



"Por lo que sé, de momento, los estadounidenses no han dicho que vayan a quedarse más allá del 31 de agosto, pero podrían cambiar de opinión", dijo Borrell.



"Quieren evacuar a 60.000 personas entre ahora y finales de este mes. Es matemáticamente imposible", agregó.



El jefe de la diplomacia europea visitó este sábado, junto a los máximos dirigentes de la UE, la base militar de Torrejón de Ardoz (noreste de Madrid), donde se instaló un centro de acogida de empleados afganos del bloque en Kabul.



El ex canciller español aseguró que 150 de los 400 afganos que trabajaban para la UE ya fueron evacuados. "Soy consciente de que es muy insuficiente", agregó. "Los aviones se van mientras la gente sigue en la pista".



"Si los estadounidenses se van el 31 de agosto, los europeos no tienen la capacidad militar de ocupar y garantizar el aeropuerto militar, los talibanes tomarán el control", reflexionó.



"Si quieres sacar a tus colaboradores, tienes que hablar con los talibanes", insistió. "Hablar no significa reconocer", añadió.



"Pero será imposible sacar de Kabul a todos los afganos que necesitan protección. Es imposible, es inimaginable. No hay que contar historias. Hay prioridades", dijo a la AFP.



- Sin consultar a los europeos -

"Lamento mucho como se han desarrollado los acontecimientos. Pero nadie le ha pedido su opinión a los europeos", reconoció el jefe de la diplomacia europea.



"Algunos países van a cuestionarse sobre el aliado estadounidense que, como ha dicho Joe Biden, ya no quiere hacer la guerra por los demás", comentó.



"Hay que organizarse para enfrentarse al mundo como es, no como lo soñamos", lanzó.



"Proponemos dotar a la Unión Europea de una fuerza inicial de 50.000 militares capaces de actuar en circunstancias como las que vivimos en Afganistán", recordó.



El proyecto está siendo discutido por los ministros de Defensa de la UE.



"Voy a viajar en septiembre a Irak, Túnez y Libia", anunció Borrell. "Las próximas crisis serán en Irán y en el Sahel", predijo.



"Europa solo se mueve en las crisis. Afganistán puede despertarla", añadió.





