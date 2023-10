Jefe de la ONU condena "violaciones claras del derecho humanitario" en Gaza

"La población de Gaza necesita un suministro continuo de ayuda a un nivel que se corresponda con las enormes necesidades. Esa ayuda debe entregarse sin restricciones", sostuvo cuando se cumple el 78 aniversario de la creación de Naciones Unidas.



Los suministros de combustible de la ONU en Gaza "se agotarán en cuestión de días", lo que sería "otro desastre" porque sin combustible, la ayuda no puede entregarse, los hospitales no tienen electricidad y el agua potable no puede purificarse ni bombearse, recordó.



Desde los atentados del grupo palestino Hamás el pasado 7 de octubre en territorio israelí, que dejaron unos 1.400 muertos, la mayoría civiles, y unos 200 rehenes, el ejército israelí asedia y bombardea la Franja de Gaza, que han causado, según las autoridades locales, la muerte de más de 5.000 personas, entre ellos, más de 2.000 niños.