Jefe de la ONU pide en Davos vacunar a toda la población mundial

Escucha esta nota aquí

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó este lunes en el Foro Económico Mundial virtual de Davos (Suiza) a vacunar a toda la población mundial contra el covid-19 para superar la pandemia.



"Los últimos dos años han demostrado una simple pero cruda realidad: si dejamos a alguien atrás, quedamos todos atrás", señaló.



"Si no logramos vacunar a todas las personas, daremos lugar a nuevas variantes que se propagarán a través de las fronteras y paralizarán la vida cotidiana y las economías", agregó Guterres.



"La Organización Mundial de la Salud dio a conocer una estrategia para vacunar al 40% de las personas en todos los países a fines del año pasado y al 70% a mediados de este año" pero "estamos lejos de estos objetivos", lamentó.



"Las tasas de inmunización en los países de altos ingresos son, vergonzosamente, siete veces más altas que en los países africanos. Necesitamos equidad en materia de vacunas ahora", agregó.



El secretario general de la ONU también exhortó a las principales potencias a mostrar una mayor solidaridad económica con los países en desarrollo.



"Falta solidaridad mundial", afirmó. "Si no brindamos alivio de la deuda y financiamiento a los países en desarrollo, creamos una recuperación desequilibrada que puede derrumbar una economía global interconectada".



Y "si no logramos reducir la desigualdad, lastraremos el progreso económico de todas las personas en todos los países", dijo Guterres.