Jefe del Pentágono dijo que EEUU volará "donde lo permita el derecho internacional"

El general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, comunicó que él también planeaba llamar a su homólogo ruso.



El Pentágono todavía está analizando videos y datos del dron para ver exactamente qué sucedió, señaló.



"¿Fue intencional o no? Todavía no lo sé", dijo a la prensa. "Sabemos que la interceptación fue intencional. Sabemos que el comportamiento agresivo fue intencional, también sabemos que fue muy poco profesional y muy inseguro".



"El contacto real del caza ruso de ala fija con nuestro UAV, el contacto físico, no estamos seguros aún", dijo, mencionando a los aviones nos tripulado por sus iniciales.



Moscú anunció el miércoles que intentará recuperar los restos del aparato.



Milley no descartó explícitamente un esfuerzo de recuperación de Estados Unidos, pero dijo que hacerlo sería difícil.



"No tenemos ningún buque de superficie naval en el Mar Negro en este momento", y el dron probablemente se rompió y se hundió en un área donde el agua tiene una profundidad de entre 1.200 y 1.500 metros, sostuvo.



Incluso si Rusia llegara a recuperar los restos, Estados Unidos tomó "medidas de mitigación" para proteger la información confidencial.



"Estamos bastante seguros de que todo lo que tenía valor ya no lo tiene", dijo Milley.



Estados Unidos recurre a los MQ-9 tanto para vigilancia como para ataques y los opera desde hace largo tiempo sobre el Mar Negro, para controlar a las fuerzas navales rusas.



Varios de los drones se han perdido en los últimos años, incluido uno que, según el Comando Central de Estados Unidos, fue derribado sobre Yemen con un misil tierra-aire en 2019.