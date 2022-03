"Jihadi George", el más cruel de los "Beatles" del Estado Islámico

Escucha esta nota aquí

Sus rehenes recuerdan al yihadista El Shafee el Sheij, apodado "Jihadi George", como el miembro "más brutal" de la célula de secuestro y asesinato del grupo Estado Islámico (EI) conocida como "Los Beatles".



Este hombre de 33 años es juzgado en Estados Unidos por su papel en el secuestro y muerte de rehenes occidentales en Siria.



Los prisioneros llamaban a este grupo de combatientes extranjeros los "Los Beatles" por su acento británico.



"George", con acné y larga barba rizada, formaba parte de este cuarteto, sospechoso de haber capturado a por lo menos 27 periodistas y cooperantes humanitarios en Siria entre 2012 y 2015.



Era "el más loco, el más brutal", recuerda el reportero español Javier Espinosa, que estuvo tres meses secuestrado. "Sentía un odio profundamente arraigado hacia Occidente y los occidentales".



Mohammed Emwazi, apodado "Jihadi John", era el más conocido porque aparecía vestido completamente de negro y con un cuchillo de carnicero en videos de propaganda del Estado Islámico. Pero este yihadista, que murió en un bombardeo en 2015, "no era más que los músculos" de la célula, estima el exrehén español en una entrevista con la AFP. "El líder era George: decidía quién vivía o moría".



Perder los estribos

El Shafee el Sheij nació en 1988 en Sudán, pero llegó al Reino Unido de niño. Durante un tiempo estuvo inscrito en un programa juvenil apoyado por el ejército británico y acabó formándose como mecánico.



A los 21 años se casó con una etíope que conoció durante un viaje a Canadá, pero los servicios de inmigración británicos no permitieron que su esposa entrara al Reino Unido, según el sitio web Counterextremism project.



Abrazó rápidamente el islamismo radical. En 2011 fue arrestado frente a la embajada estadounidense en Londres por participar en una manifestación "contra las cruzadas estadounidenses". Un año después puso rumbo a Siria con Mohamed Emwazi.



Según la acusación, adquirió un rifle de asalto AK-47 y luchó en las filas del Frente Al Nosra, afiliado a la organización Al Qaida, antes de unirse al Estado Islámico.



Entre 2012 y 2015 fue "uno de los cabecillas de una célula especializada en la toma de rehenes" y sometió a los cautivos "a violencia física y psicológica", según este documento.



Los rehenes sufrieron, según la justicia estadounidense, diferentes tipos de tortura: simulacros de ahogamiento, peleas forzadas entre ellos, descargas eléctricas en el torso y las extremidades, privación de alimentos o de sueño...



"Un subordinado"

El Shafee el Sheij era sádico: después de haber filmado la ejecución de un prisionero sirio frente a un grupo de rehenes europeos, dijo a uno de ellos: "¡Tú eres el próximo!"



"A George le gustaba calentarse hasta no poder controlarse", comentó el periodista francés Nicolas Hénin tras ser liberado.



En enero de 2018, el yihadista fue capturado por las fuerzas kurdas sirias junto con Alexanda Kotey, alias "Ringo". Antes de ser entregados a las fuerzas estadounidenses y trasladados a Irak, los dos hombres concedieron varias entrevistas a medios extranjeros.



En una entrevista en video que permanece en línea en el sitio web de The Washington Post, El Shafee el Sheij admite haber "interactuado" con varios rehenes extranjeros, cuyos nombres cita, y no haber mostrado "compasión" por ellos.



Sin embargo, se describe como "un subordinado, no un líder" al que encomendaron la tarea de conseguir las direcciones de correo electrónico de los familiares de los rehenes para negociar los rescates, pero no interrogarlos. Niega la violencia que se le atribuye.



En 2020, los dos hombres, despojados de su nacionalidad británica, fueron trasladados de Irak a Estados Unidos, después de que Washington se comprometiera a no pedir la pena de muerte contra ellos.



Desde entonces, Alexanda Kotey se declaró culpable, con la esperanza de poder cumplir parte de su condena en el Reino Unido. El Shafee el Sheij mantiene que no es culpable. El jurado lo decidirá dentro de aproximadamente un mes.



