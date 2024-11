Joe Biden acudirá a la toma de posesión del republicano Trump en enero

El presidente Joe Biden y su esposa Jill asistirán a la toma de posesión del republicano Donald Trump que tendrá lugar el próximo 20 de enero en el Capitolio, en Washington, confirmó la Casa Blanca.



Según medios locales, Biden ya había anunciado sus intenciones de acudir a este acto antes de que se celebraran las elecciones "ganara quien ganara", a pesar de que Trump no hizo lo mismo en la anterior legislatura y no estuvo presente en la toma de posesión del demócrata en 2021.



De hecho, Trump, que no aceptó los resultados electorales en ese momento, fue el primer presidente en más de 150 años que no asistió a la toma de posesión de su sucesor.



"El presidente (Biden) prometió que asistiría a la toma de posesión de quien ganara las elecciones", confirmó el lunes a los periodistas con los que viajaba en el Air Force Once, el avión presidencial, el portavoz de la Casa Blanca, Adrew Bates.



"Él y la primera dama van a cumplir esa promesa y asistir a la inauguración. Él lo ve como una demostración importante del compromiso con nuestros valores democráticos y con honrar la voluntad del pueblo, mientras continuamos brindando una transición ordenada y efectiva", agregó, según CBS News.



El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Jeff Zients, se ha reunido en varias ocasiones con la jefa de gabinete entrante de la Casa Blanca, Susie Wiles, dijo Bates.



Pero el equipo del presidente electo, Donald Trump, aún no ha firmado acuerdos críticos con la administración Biden para avanzar oficialmente con la transición, lo que retrasa el proceso de autorización en temas de seguridad, precisó.



Bates también dijo que el equipo de transición de Trump aún no ha firmado acuerdos con la Casa Blanca ni con la Administración de Servicios Generales.