Joe Biden dice que el Covid-19 aún no ha sido "derrotado"

El presidente Joe Biden advirtió este domingo en una celebración por el Día de la Independencia que el Covid-19 aún debe ser "derrotado", a pesar de que Estados Unidos ha hecho un gran progreso en la lucha contra la pandemia.

"Hemos logrado tener una ventaja contra este virus", dijo el mandatario estadounidense a una multitud de invitados que le aplaudían en los jardines de la Casa Blanca. "No me malinterpreten: el covid-19 aún no ha sido derrotado. Todos sabemos que han surgido poderosas variantes, como la variante Delta", aseguró.

En ese contexto, invitó a los estadunidenses a inmunizarse, al indicar que "la mejor defensa contra estas variantes es vacunarse".

"Si no se han vacunado, háganlo ahora", pidió el presidente, y apuntó: "no queremos volver a donde estábamos hace un año".

Biden, sin embargo, destacó que Estados Unidos está "más cerca que nunca" de declarar su independencia de un "virus mortal", en alusión a la pandemia del covid-19.

El gobernante organizó su primera actividad masiva en la Casa Blanca por el Día de la Independencia, una fecha que su gobierno ha considerado propicia para el reencuentro de los estadunidenses en familia después de meses de restricciones por la pandemia.

"Estamos emergiendo de la oscuridad de un año de pandemia y aislamiento", agregó el presidente, que ha señalado esta celebración como del "Día de la Independencia y la independencia de la covid-19. Estados Unidos está volviendo a unirse", recalcó.

El jardín sur de la residencia presidencial acogió a los invitados para disfrutar de una barbacoa, una de las costumbres más arraigadas entre los estadunidenses para celebrar su Independencia.

Biden recordó a las más de 600 mil personas que perdieron la vida a causa de la covid-19 en el país, que suma 33.7 millones de casos positivos de la enfermedad del total de 183.6 millones registrados en todo el mundo, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.