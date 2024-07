Joe Biden no era "apto para ser candidato" ni presidente, dice Trump

Joe Biden "no era apto" para ser candidato presidencial y "ciertamente no es apto para servir" como presidente, dijo el domingo su rival republicano Donald Trump, después de que el mandatario estadounidense anunció que abandona la carrera por la Casa Blanca en los comicios de noviembre.





"El corrupto Joe Biden no era apto para postularse como presidente, y ciertamente no es apto para servir -- ¡Y nunca lo fue! ... Sufriremos mucho por su presidencia, pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente", publicó Trump en su red Truth Social poco después del anuncio de Biden este domingo.





