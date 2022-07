Johnny Depp se repone tras su juicio y lanza álbum junto al astro británico Jeff Beck

Es poco probable que este disco ocupe un lugar destacado en el repertorio de Beck, exintegrante de los célebres The Yardbirds británicos, de 78 años.

El álbum incluye interpretaciones de "What's Going On", de Marvin Gaye, e "Isolation," de John Lennon, así como el clásico de la banda estadounidense Velvet Underground "Venus In Furs".