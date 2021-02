Joven casi pierde el ojo en protesta contra la muerte de Úrsula, en Argentina

Escucha esta nota aquí

QUE SE HAGA JUSTICIA POR URSULA Y LA AMIGA ✊💜#JusticiaporUrsula pic.twitter.com/jT1ps9dqsA— lupe.slepaitis (@LupeSlepaitis) February 10, 2021

El asesinato de Úrsula Bahillo, muerta a puñaladas en un campo rural a manos de su expareja (el policía Ezequiel Martínez, con antecedentes (de violencia), generaron una gran indignación en la localidad de Rojas, Argentina. En medio de la conmoción por lo sucedido, cientos de vecinos de la ciudad se manifestaron en las puertas de la comisaría local, según el reporte de Infobae. La protesta terminó con violentos enfrentamientos entre los manifestantes y los efectivos policiales; una joven casi pierde el ojo.

Parte de los incidentes quedaron registrados en videos que se viralizaron en las redes sociales. En uno de ellos se evidencia que una amiga de Úrsula recibió un balazo de goma en la cara mientras protestaban frente a los agentes que se encontraban en la comisaría.

“La saqué barata, cinco centímetros más y perdía el ojo”, comentó la afectada, que también era amiga Úrsula. “Me pegaron el tiro y después me trasladaron a urgencia. Tuve suerte. Me enteré a las 9 de la noche de lo que había pasado y a las 12 ya estaba acá, en la comisaría. No quería lastimar a nadie, solamente vine a pararme a pedir justicia”, agregó respecto al ataque que recibió por parte de la policía.

La joven afectada y allegados a Úrsula y vecinos de la localidad volvieron a manifestarse para pedir justicia por el femicidio. La convocatoria se realizó por las redes sociales y con el hashtag #JusticiaPorUrsula. Comenzó desde las 17:00 del miércoles frente a la Plaza San Martín. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Bern i, viajó hasta Rojas para reunirse con los familiares de la víctima.

Según La Nación, el funcionario fue recibido por la madre de Úrsula, Patricia Nassutti. “Ella quería hablar conmigo y era mi obligación venir para compartir algunos cuestionamientos y aclarar sus dudas. Todo lo que se habló es en términos privados. El resto de los acontecimientos son públicos”, indicó Berni a la salida.