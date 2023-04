Joven entró a robar a una cafetería, el dueño lo atrapó y le ofreció trabajo

"Entró un muchacho y me acerqué a pedirle que se retire. A veces algunos chicos vienen a pedir comida y solemos darles un plato. Luego veo a una mujer y ella me dice que le falta su celular. Entonces salí corriendo, lo alcancé en la vereda y me dice: déjeme ir don, que es para darle de comer a mi familia”, relató el propietario a medios argentinos.