Joven francesa muere en Argentina tras ser arrollada por taxi cuyo conductor sufrió ACV

Una estudiante francesa murió este domingo en Buenos Aires cuando era operada por las graves heridas que había sufrido en la víspera al ser arrollada por un taxi cuyo conductor sufrió un accidente cerebrovascular y un infarto, informaron fuentes médicas.



En el accidente ocurrido al mediodía del sábado en el barrio de Palermo de Buenos Aires, resultaron heridas otras dos francesas que también fueron ingresadas en el hospital público Fernández, donde permanecen este domingo.



La joven fallecida, identificada como Lwana Bichet, de 25 años, formaba parte, al igual que sus dos compañeras, de un programa de intercambio estudiantil de la privada Universidad de San Andrés y llevaba unos tres meses en Buenos Aires, según una fuente del gobierno capitalino.



"Lamentamos mucho la muerte de esta joven mujer pese al esfuerzo que se hizo para sacarla de esa situación, tanto el equipo nuestro como los del hospital Fernández. El tema es que la lesión era gravísima", dijo al canal de noticias A 24 Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de Buenos Aires.



La joven sufrió una fractura de cráneo y murió durante la cirugía, precisó Ignacio Previgliano, director del hospital Fernández.



Una de las heridas padece una fractura de pelvis y "está compensada pero en sala de cuidados intensivos ya que requiere de vigilancia permanente", mientras que la otra "está menos complicada, está estable y tiene un pequeño neumotórax que no requiere cirugía", explicó.



Tras arrollar a las tres francesas y dos personas que resultaron ilesas, cuando cruzaban la avenida Santa Fe con el semáforo a favor, el taxi fuera de control chocó dos automóviles.



Cuando llegó el SAME al lugar, el conductor estaba "con pérdida de conocimiento y habría hecho un paro producto de un infarto. No sabemos si primero se infartó y hace el ACV o el ACV fue anterior, es toda una sumatoria de patologías", indicó Crescenti.



El taxista "está con asistencia respiratoria mecánica con pronóstico reservado" en el hospital Rivadavia, donde fue ingresado, agregó.