Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras: "Estamos golpeados, pero nos levantaremos"

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este viernes (01.01.2021) que la ciudadanía hondureña, golpeada en 2020 por la pandemia de COVID-19 y las tormentas tropicales Eta e Iota, se levantará en 2021 y será mejor que antes.

"Este 2021 vamos con todo, nos levantaremos y seremos mejor que antes" y "estamos golpeados, pero nos levantaremos", indicó el gobernante en un mensaje en redes sociales con ocasión del inicio del nuevo año. Agregó que el 2020 "no fue el año que soñamos, ni por el que tanto trabajamos", y que "ni ustedes ni nosotros queríamos un año de luto y dolor, de angustia y aflicción".

"Todos esperábamos un 2020 más prometedor, un año de éxitos y sueños alcanzados, un año para construir y trascender; queríamos un año de amor, de paz y felicidad", enfatizó Hernández, quien en enero de 2022 concluirá su segundo mandato en el poder, el último mediante una polémica reelección, empañada además por denuncias de fraude hechas por la oposición.

El mandatario subrayó que su Gobierno quería para el 2020 un país más seguro para vivir, pero "hoy, la pandemia de COVID-19 nos tiene de rodillas a nosotros y al mundo. Los huracanes Eta e Iota nos golpearon con letalidad; la pandemia nos ha arrebatado más de 3.000 vidas; los huracanes, un centenar".

Según Hernández, las personas hondureñas se pondrán de pie porque "esta es la generación que no se rinde, que no desmaya, que no retrocede, que no se queda en el fango, ni en el más profundo abismo (…) El 2020 lo recordaremos como el año que sacó lo mejor de cada hondureño, que nos volvió más solidarios, que nos unió poco a poco como familias y como nación, que nos hizo ver oportunidades donde otros miraban problemas".

Antes de la pandemia -que se comenzó a expandir en marzo de 2020- Honduras arrastraba una crisis política y social derivada del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya, que se agudizó con la reelección de Hernández en los comicios generales de 2017, pese a que la Constitución no lo permite, bajo ninguna modalidad.

Sin embargo, Hernández se reeligió por una interpretación que hizo el sistema judicial en 2015, que le dio luz verde para que se violentara la Constitución, lo que la oposición avaló al participar en los comicios.

