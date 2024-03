Juez de Brasil rechaza devolver pasaporte a Bolsonaro para visitar Israel

Un juez de la corte suprema de Brasil rechazó devolver el pasaporte al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, investigado por un supuesto plan golpista, para viajar a Israel y atender una invitación del primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, informó el alto tribunal este viernes.



La defensa de Bolsonaro había pedido el jueves la devolución del documento, "aunque por un plazo fijo", en vista de la invitación oficial para visitar Israel entre el 12 y el 18 de mayo junto a su familia.



Pero la solicitud fue rechazada por el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a cargo de una investigación que apunta al exmandatario como sospechoso de planear un golpe de Estado que buscaba impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia en enero de 2023.



En el marco de esa indagación, la policía le confiscó el pasaporte el 8 de febrero.



La defensa de Bolsonaro, que niega los señalamientos y se declara víctima de una "persecución", aseguró que el "viaje no acarrea ningún riesgo al proceso".



Pero Moraes expresó en su decisión que "la medida cautelar permanece necesaria y adecuada (...) dado que la investigación está en curso".



"Es absolutamente prematuro remover la restricción impuesta al investigado", añadió, compartiendo el parecer de la Fiscalía.



Bolsonaro, inhabilitado para presentarse a cargos públicos, está bajo lupa de la justicia por diversas causas, por lo que sus críticos consideran que hay riesgo de fuga.



El lunes, el diario estadounidense The New York Times publicó una información según la cual se "había escondido" en la embajada húngara en Brasilia días después de que su pasaporte fuera confiscado.



Sus abogados negaron que buscara evadir la justicia y dijeron que el hospedaje de "dos días" tuvo como objetivo "mantener contacto con autoridades del país amigo", dirigido por el líder de extrema derecha Viktor Orban.



El lunes, Moraes dio "un plazo de 48 horas" al expresidente para explicar ante la justicia su visita y permanencia en la embajada húngara.



Aliado estrecho de Netanyahu, el exmandatario brasileño (2019-2022) fue invitado por el primer ministro israelí el 26 de febrero, días después del estallido de una crisis diplomática entre Israel y Brasil.



Las relaciones se agrietaron luego de que Lula comparara los ataques israelíes en la Franja de Gaza con el Holocausto.



Tras esas declaraciones, Israel declaró a Lula "persona non grata" y convocó al embajador brasileño en Tel Aviv. Brasil llamó el suyo a consultas y convocó al representante israelí en Brasilia.