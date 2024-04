Juez selecciona a siete jurados y advierte a Trump que no tolerará intimidaciones en juicio en Nueva York

El magistrado del histórico juicio que enfrenta el expresidente Donald Trump en Nueva York ya seleccionó a siete de los 12 miembros del jurado que sellará la suerte del magnate, al que advirtió que no tolerará "intimidaciones" en la sala. En un proceso que parece ir más rápido de lo previsto, al final del martes el juez ya había seleccionado y tomado juramento a siete de los doce miembros que compondrán el jurado , además de seis suplentes, que sellarán la suerte del magnate en este mediático juicio donde se sienta por primera vez en la historia del país un expresidente en el banquillo en un proceso penal. Los elegidos hasta ahora son profesionales de diferentes orígenes que han sido sometidos a un proceso de selección en el que se les ha preguntado por su trabajo, dónde viven, su situación familiar, si toman medicamentos que pueden afectar su concentración, qué diarios leen o qué redes sociales utilizan , o si se sienten capaces de juzgar con equidad un caso altamente mediatizado y politizado. Tanto la fiscalía como la defensa pueden recusar a 10 candidatos cada uno , de una selección previamente hecha por el juez de origen colombiano Juan Merchan, que dejó claro quién manda en la sala. "No permitiré que se intimide a ningún miembro del jurado en esta sala" , dijo tajante cuando una candidata se vio obligada a dar explicaciones por un video publicado en Facebook que suscitó un comentario del magnate. Las audiencias para concluir la composición del jurado se reanudan el jueves. Si todo avanza como hasta ahora en el Tribunal Supremo de Manhattan, se espera que el lunes se presenten los alegatos de apertura de la fiscalía y la defensa. De ser declarado culpable, lo que debe ser por unanimidad del jurado, Trump, candidato republicano para las elecciones del 5 de noviembre, puede ser condenado a cuatro años de cárcel. La fiscalía de Manhattan acusa al multimillonario republicano de 34 falsificaciones de documentos contables de la empresa familiar Trump Organization para camuflar el pago de 130.000 dólares a la exactriz de cine porno Stormy Daniels. El objetivo, según la acusación, era comprar su silencio acerca de una antigua relación extramatrimonial -que Trump siempre ha negado-, en la recta final de la campaña de 2016 que ganó frente a la demócrata Hillary Clinton. Campaña en Harlem

Visiblemente contrariado y hasta aburrido, Trump, de 77 años, lamentó estar pasando por un proceso que considera "amañado", mientras el presidente Joe Biden, sigue su campaña electoral.



"Debería estar ahora mismo en Pensilvania, en Florida, en muchos otros estados, en Carolina del Norte, en Georgia, haciendo campaña", dijo Trump a la prensa al llegar este martes al tribunal, culpando al presidente demócrata de orquestar una cruzada judicial en su contra.



Al terminar la intensa jornada, Trump fue a Harlem, el barrio hispano del norte de Manhattan, a visitar a la víctima de un asalto en un colmado. Recibido por sus partidarios al grito de "cuatro años más", acusó al fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, de "no hacer nada" contra los delincuentes y en cambio ir contra él.



Trump considera que la justicia neoyorquina, una ciudad con el alma demócrata, conspira contra él, en particular el juez, al que ha pedido repetidamente que se aparte del caso.



La víspera, le reprochó por obligarle a asistir a todas las audiencias (cuatro días por semana), y que no le permita asistir a la entrega de diplomas de su hijo o seguir una audiencia que le afecta en el Tribunal Supremo de Estados Unidos la próxima semana.



- Polarización en aumento -