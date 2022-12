Jugo de cebolla, un falso remedio que revela desigualdades de acceso a la salud en EEUU

"Me temo que algunos se limiten a tomar jugo de cebolla y no reciban el tratamiento adecuado, y que luego puedan propagar el covid o la gripe a su alrededor", dijo a la AFP en momentos en que estos dos virus se propagan en Estados Unidos al mismo tiempo que un tercero, que causa bronquiolitis.

El éxito de los videos de jugo de cebolla ilustra la prevalencia en esta aplicación de informaciones más que dudosas en materia de salud pública.



Desde las vacunas hasta el aborto, los influencers que pululan en el mundo virtual pueden tener un efecto nocivo muy real sobre los usuarios.



En uno de los videos más virales (2,5 millones de reproducciones), una mujer que se identifica como "hija de la madre naturaleza" promociona el jugo de cebolla y llama a dejar fermentar la solución por unas horas para que sea más potente.



"Las curas milagrosas son muy atractivas y, en cierto modo, se cree que cuanto más dolorosa sea una solución, más efectiva será la magia", señala Abbie Richards, especialista en desinformación en TikTok.



"Las soluciones simples para problemas complicados a menudo funcionan bien con algoritmos basados en la participación, como los de TikTok", explica. "Más aún cuando estas soluciones son económicas y de fácil acceso, mientras que la atención reconocida no lo es".



Los videos de jugo de cebolla no fueron eliminados de TikTok porque la red social, que por otra parte no goza de la simpatía de las autoridades estadounidenses por su origen chino, no los clasificó como contenido "potencialmente dañino".