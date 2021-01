Justicia británica rechaza la extradición de Assange a Estados Unidos

Escucha esta nota aquí

La justicia británica rechazó este lunes extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por espionaje por la publicación de ciento de miles de documentos secretos y anunció inmediatamente que recurrirá la decisión.



La jueza Vanessa Baraitser de la corte penal de Londres desestimó la petición de extradición del australiano, de 49 años, presentada por la justicia estadounidense, en un caso que sus defensores denuncian como clave para la libertad de prensa.



Estados Unidos tiene ahora un plazo de 14 días para recurrir esta sentencia y su representante legal confirmó ante la corte que así lo hará. Por su parte, la defensa de Assange anunció que pedirá la libertad bajo fianza de su cliente.



La abogada Stella Morris, compañera sentimental del australiano con quien tiene dos hijos, había llegado al tribunal media hora antes del inicio de la vista, pero no quiso hacer declaraciones.



La víspera había dicho al diario alemán Der Spiegel que "la defensa de Julian se ha visto seriamente obstaculizada" en la prisión londinense de Belmarsh, donde lleva 20 meses recluido.



Una pequeña protesta se organizó a las puertas del tribunal, donde una docena de personas se había reunido desde primera hora de la mañana para expresar su apoyo al australiano.



"No extraditen a Assange, el periodismo no es un crimen" o "Liberen la verdad, excarcelen a Assange" podía leerse en sus pancartas. "Paren el juicio espectáculo de Julian", decía otra, enarbolada por un hombre en bicicleta.



Se produjeron algunas fricciones con la policía, que pidió a los manifestantes abandonar el lugar debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.



"Estoy aquí esta mañana porque apoyo a un hombre que, en mi opinión, ha sido injustamente encarcelado por decir básicamente la verdad. No ha hecho nada malo. La venganza de Trump tenía largos tentáculos", dijo a la AFP una manifestante, Myra Sands, de 78 años, en referencia a la administración estadounidense de Donald Trump.