Justicia condena a hijo de Bolsonaro a indemnizar a periodista brasileña

La Justicia del estado de Sao Paulo condenó al diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a pagar una indemnización a la premiada periodista Patricia Campos Mello, del diario Folha de Sao Paulo.



La decisión del juez Luiz Gustavo Esteves, del 11 Juzgado Civil de Sao Paulo, determinó en 30.000 reales (unos 5.664 dólares) una indemnización por “daños morales” a favor de la periodista, a quien el legislador acusó de haber usado “métodos de seducción” para obtener informaciones en la elaboración de un reportaje periodístico durante las elecciones de 2018.



El caso se remite a una transmisión en vivo realizada por el diputado en su canal de YouTube en la que dijo que la periodista había escrito “fake news” (noticias falsas) para “interferir en la elección presidencial”, ganada por su padre.



“Ella intentó seducir a Hans River (una de sus supuestas fuentes). No solo el hombre seduce a la mujer, la mujer también asedia al hombre intentando hacer una insinuación sexual para intentar entrar la casa y buscar en su computador alguna cosa contra Jair Bolsonaro, que no encontró”, dijo esa vez el diputado.



Folha de Sao Paulo desmintió en forma rotunda esa acusación y publicó todos los mensajes intercambiados por Campos Mello con River, que, por el contrario, sugieren que fue el propio informante quien propuso una mayor intimidad, lo que fue rechazado de plano por la periodista.



Para el juez, que emitió la sentencia la noche del miércoles, el legislador “ocupando un cargo tan importante, siendo el diputado más votado en la historia del país e hijo del actual presidente, por obvias razones, debe tener mayor cautela” en sus declaraciones.



“Eso es lo que se espera de los que tienen que tener un mayor sentido de responsabilidad con la nación”, subrayó el juez, quien recordó que el “país pasa por un momento tan sensible, con noticias terribles siendo divulgadas por la prensa todos los días y que podrían ser evitadas con la prudencia de las figuras públicas”.



El diputado Bolsonaro, quien puede presentar un recurso de la sentencia, no se había manifestado sobre la misma.