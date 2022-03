Justicia europea confirma multas contra 11 compañías aéreas por fijación de precios

Escucha esta nota aquí

La justicia europea confirmó este miércoles multas impuestas en 2017 por Bruselas a 11 compañías aéreas, entre ellas la aerolínea chileno-brasileña Latam por cártel en la fijación de precios, aunque redujo ligeramente el monto de algunas.



De las 11 compañías sancionadas, Air France tiene la mayor multa, de 182 millones de euros ($us 202 millones), seguida por su socio holandés KLM (127 millones de euros, es decir unos $us 142 millones).

Estos importes fueron dejados sin cambios por el tribunal de la Unión Europea, que rechazó los recursos de ambas empresas. Lo mismo ocurre con la filial holandesa Martinair, que debe pagar 15 millones de euros ($us 17 millones).

También se confirmaron multas para Cargolux (80 millones de euros, $us 90 millones) y Singapore Airlines (75 millones de euros, $us 84 millones). SAS de Escandinavia se mantiene casi sin cambios, en torno a los 70 millones de euros ($us 78 millones).

Por el contrario, los importes se redujeron ligeramente para British Airways (84 millones de euros en lugar de 104), Cathay Pacific (47 en lugar de 57), Japan Airlines (29 en lugar de 36), Air Canada (18 en lugar de 21).

La aerolínea Latam debería pagar 2 millones de euros ($us 2,2 millones) en lugar de 8.

Las compañías aéreas tienen aún la posibilidad de presentar un recurso ante la Corte de Justicia de la UE en un plazo de dos meses.

El cártel formado por las compañías duró un poco más de seis años, entre diciembre de 1999 y febrero de 2006. Las compañías aéreas empezaron por acordar la imposición de recargos por combustible. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, las discusiones se ampliaron a los recargos de seguridad.