Justicia holandesa ordena levantar toque de queda por covid-19, mientras crece hartazgo en Europa

La justicia holandesa ordenó levantar el toque de queda decretado para enfrentar el Covid-19, en un momento en que las restricciones hastían a la población en muchos países y la vacunación avanza lentamente.



Un tribunal de La Haya ordenó el martes que el toque de queda, que está en vigor desde el 23 de enero y provocó las peores protestas de las ultimas décadas, se "levante inmediatamente".



"El toque de queda es una violación profunda del derecho a la libertad de movimiento y a la vida privada", dijo el tribunal, que dio la razón al grupo Virus Truth, que acusó al gobierno de haber usado mal sus poderes para situaciones de urgencia.



Tras la imposición del toque de queda, el primero que se aplica en Holanda desde la Segunda Guerra Mundial, varias ciudades fueron escenario de multitudinarias protestas que se saldaron con decenas de arrestos.



En otros países de Europa, la frustración, la cólera y el hastío también se dejan sentir. La semana pasada, el parlamento checo se negó a prolongar el estado de emergencia como solicitaba el gobierno.



"¡Nos toman por el pelo!", protestaba Matteo Morsia, un esquiador italiano de 27 años, tras la decisión del gobierno de postergar in extremis esta semana la reapertura de las pistas por el aumento de los contagios.



En Viena, el fin de semana, unas 2.000 personas protestaron contra las medidas del gobierno austríaco para frenar la pandemia de coronavirus.



"¡He perdido mi trabajo, soy enfermera y ya no quería llevar más esta mascarilla de mierda!", dijo Sigrid, en una manifestación que pedía la dimisión del canciller, el conservador Sebastian Kurz.



¿La mano dura es la solución para cortar de raíz la pandemia? En países de Asia y Oceanía, comenzando por China, las autoridades toman medidas estrictas en las zonas donde se detectan brotes y las combinan con diagnósticos masivos.



Una política difícil de aplicar en Europa por la alta densidad de población, el abundante turismo y una economía que depende en gran medida de las actividades transfronterizas, aseguran los expertos.



En poco más de un año la pandemia del coronavirus ha matado a 2,4 millones de personas en todo el mundo y ha infectado a casi 110 millones. En este momento hay restricciones en vigor en prácticamente toda Europa, mientras la vacunación avanza mucho más lentamente de lo previsto.



¿Piratas norcoreanos?

Este martes los servicios de inteligencia surcoreanos, citados por la prensa, aseguraron que piratas informáticos norcoreanos intentaron entrar en los sistemas del gigante farmacéutico Pfizer en busca de información sobre su vacuna y el tratamiento contra el coronavirus.



Corea del Norte cerró sus fronteras hace más de un año para intentar protegerse del virus que surgió en la vecina China en diciembre de 2019.



El líder Kim Jong Un ha insistido en que su país no tiene casos de coronavirus, a pesar de que los expertos extranjeros dudan de esa afirmación.



En América Latina, donde la pandemia ha matado a más de 642.000 personas e infectado a 20 millones, la vacunación avanza de manera desigual y en algunos casos con irregularidades, como en Perú, donde miembros del gobierno se vacunaron antes del inicio oficial de la campaña.