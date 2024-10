Kamala Harris dice que "el mundo es un lugar mejor" tras la muerte del líder de Hamás

La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, declaró este jueves que "el mundo es un lugar mejor" tras la muerte del líder de Hamás, Yahya Sinwar, en un operativo israelí y remarcó que la guerra en Gaza ya puede terminar.



"Hoy Israel ha confirmado que Yahya Sinwar, el líder de Hamás, está muerto. Se ha hecho justicia. Estados Unidos, Israel y el resto del mundo son un lugar mejor", dijo en declaraciones a la prensa desde Wisconsin.



La vicepresidenta destacó que Sinwar fue el "autor intelectual" del ataque de Hamás en Israel del 7 de octubre de 2023, en el que murieron más de 1.200 personas, y afirmó que tenía "sangre estadounidense en sus manos".



Según Harris, el personal de operaciones especiales y de inteligencia de Estados Unidos trabajó estrechamente con sus homólogos israelíes para localizar al líder del grupo islamista palestino.



Tras la muerte de Sinwar, afirmó la vicepresidenta, Hamás está diezmado" y eso abre una "oportunidad para poner fin a la guerra en Gaza".



El fin del conflicto, dijo, tiene que incluir garantías de seguridad para Israel, la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás y el fin del "sufrimiento" del pueblo palestino en Gaza.



"No renunciaremos a estos objetivos y siempre trabajaré para crear un futuro de paz, dignidad y seguridad para todos", declaró la también candidata demócrata.



Alrededor de las 16:00 hora local, el Ejército de Israel anunció que estaba investigando si uno de tres milicianos muertos en operaciones en Gaza era Sinwar, pero dijo no poder confirmarlo hasta no tener los resultados de pruebas de huellas dactilares, dentales y de ADN, todas ya positivas.



Según la escasa información revelada hasta el momento, la muerte de Sinwar se produjo ayer, miércoles 16, en un encuentro fortuito entre tropas israelíes y milicianos en Rafah, sur del enclave palestino, pero no estuvo basada en información de inteligencia.



De acuerdo con el Ejército, junto a él no encontraron a ningún secuestrado ni sus vidas corrieron peligro.



Medios israelíes apuntan a que Sinwar habría permanecido escondido con rehenes israelíes en los túneles de la Franja hasta finales de agosto, cuando Hamás asesinó a seis secuestrados en Rafah un día antes de que se acercaran tropas israelíes a ellos. EFE