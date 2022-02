Keiko Fujimori: “Castillo es la enfermedad, la solución es que deje el cargo”

Escucha esta nota aquí

La excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori dijo este sábado que el presidente Pedro Castillo es "la enfermedad" que genera la crisis política que afronta su país y debe dejar de manera "urgente" la jefatura del Estado. Fujimori, al frente del partido derechista Fuerza Popular, perdió las elecciones presidenciales precisamente frente a Castillo. Acusó fraude, aunque sin presentar pruebas.

"Yo creo que la solución es que el presidente Castillo deje el cargo", declaró Fujimori en la emisora RPP Noticias, al referirse a la crisis interna que afronta el Ejecutivo, que obligará a la conformación de un cuarto gabinete de ministros en tan solo seis meses de gestión. La política aseguró que el gobernante "ha confesado que no se siente competente para el cargo, que está aprendiendo, y en una situación tan dramática, el Perú lo que necesita es un buen líder, no un mal alumno".

Para la líder opositora, la renuncia "es una posibilidad”, para luego añadir que el Congreso, que domina la oposición política, también puede plantear la vacancia (destitución) presidencial y una acusación constitucional contra el actual mandatario. Fujimori agregó que Castillo "no sabe convocar a las personas, no se siente responsable del cargo que está ejerciendo" y la recomposición del gabinete que anunció este viernes demuestra que "vive en un mundo paralelo y siente que no tiene responsabilidades".

Peruanos sin esperanza

"Tener cuatro gabinetes en menos de siete meses es algo inédito y es una situación muy lamentable para nuestro país. Cuando analizamos los grupos de personas que han ido pasando, yo no creo que ellos sean la enfermedad, creo que son simplemente síntomas, y aquí la enfermedad es Pedro Castillo, porque es él quien convoca", concluyó. Fujimori, además, resaltó que "cada vez más peruanos han perdido la esperanza".

El presidente informó que recompondrá su gabinete de ministros, tan solo tres días después de tomar juramento al que preside el congresista Héctor Valer, cuyo nombramiento generó una andanada de críticas por las denuncias que este tiene por violencia familiar. El gobernante izquierdista no detalló cuántos cambios ni cuándo los hará, pero aseguró que su intención es ir "más allá de las formas de pensar e ideologías".

Valer, un abogado especializado en derecho penal y actual congresista, juró el pasado martes como jefe del gabinete en reemplazo de la abogada Mirtha Vásquez, quien renunció a su cargo el lunes tras la dimisión del exministro del Interior, Avelino Guillén. Incluso agrupaciones hasta hace poco cercanas al Gobierno, como el liberal Partido Morado, aseguraron que si Castillo "no resuelve la crisis en este tercer Gabinete, tendrá que entender que lo mejor para el país es presentar su renuncia".