Keith Gill, el youtuber detrás de la "Reddit manía" que inició con GameStop y que ha hecho "temblar" a Wall Street

Por Emol.com

Wall Street se ha convertido en el escenario de importantes fenómenos gracias a la acción de un ejército de inversores minoristas.

La semana pasada, el grupo coordinado a través de un un foro de la red social Reddit, hizo saltar hasta las nubes las acciones de la alicaída empresa de videojuegos GameStop -teniendo efectos también en papeles de firmas como Blackberry o AMC-, causando conmoción y grandes pérdidas entre especuladores bajistas.

Pero la arremetida de la legión de Reddit no frenó ahí, y es que el lunes fijó la plata como un nuevo objetivo, provocando que el precio del metal superara los $us 30 la onza, un alza del 11% que no se veía desde el 2013.

Así, en medio de esta "revolución bursátil", como la han calificado algunos analistas, ha surgido un nombre que sería el responsable de plantar la semilla que causó la fiebre por los papeles de GameStop, gatillando las acciones de los chicos Reddit que tienen de cabeza a Wall Street.

Su nombre es Keith Gill, tiene 34 años y es la persona detrás del canal de YouTube de Roaring Kitty, a través del cual transmite en vivo sus ideas financieras. A mediados de 2019 dio a conocer su primera inversión de $us 3.000 en GameStop.

En ese entonces, la publicación no atrajo mucha atención. No obstante, Gill fue persistente y comenzó a tuitear de forma regular sobre la tienda de videojuegos, hasta que logró convertirse en la figura central del frenesí del mercado accionario, compitiendo contra las normas habituales que hasta el momento regían a la bolsa de Nueva York.

Según consignó The Daily Mail, Gill, quien se apoda en las redes como "Mr. Wizard" (Señor Mago) -por su supuesta habilidad para jugar cartas-, se graduó en 2009 de Stonehill College, una institución católica de artes liberales en Easton Massachusetts.

Posteriormente, estudió una licenciatura en Administración de Empresas en Contabilidad. Además, el ahora millonario, era hasta hace poco asesor financiero en MassMutual, una compañía de seguros de vida, y su patrimonio era una casa de $us 650.000. Ahora, con la estrategia que hizo con GameStop, ganó muchísimo más.

"Gill, un padre de familia con un niño pequeño, que vive en una casa sencilla en Walmington, Massachusetts, es un asesor financiero de MassMutual que impulsó el frenesí de las compras por parte de los inversores que han sacudido el mercado de valores", destacó The Daily Mail.

A diferencia de las adineradas oficinas financieras, la maniobra de Roating Kitty y sus seguidores consistía en analizar, a través de Reddit y YouTube, estrategias para cotizar en el mercado sin tener que pagar comisiones, por medio de plataformas en línea como Robinhood o WeBull.

Y todas las semanas, Gill, junto a sus seguidores, pasaba horas examinando los estados financieros de GameStop. "Mr. Wizard", en medio del fervor por GameStop, la semana pasada subió una foto a Reddit para mostrar el valor de su apuesta de $us 53.000 en GameStop, la cual se había disparado a $us 48 millones.

"Esta historia es mucho más grande que yo", dijo Gill a The Wall Stret Journal, en su primera entrevista luego de la revuelta de GameStop. "No me esperaba esto", recalcó, considerando que el caso ha generado la atención mundial, y encendido las alarmas del Congreso estadounidense, de la Reserva Federal y de cientos de miles de inversionistas, grandes y pequeños.

Otros personajes por la cruzada de GameStop

La agitación que causó el alza del valor de las acciones GamesStop, no hubiese sido posible sin la intervención de Chamath Palihapitiya, fundador y CEO de Social Capital, quien anunció una inversión de $us 125.000, duplicando su precio en cuestión de horas.

El hombre de 44 años apoyó el actuar de los miles de operadores que invirtieron en GameStop, afirmando que esto "constituye un golpe contra las élites". Chamath forma parte de Silicon Valley, fue uno de los primeros ejecutivos de Facebook y se ha convertido en uno de los negociantes más exuberantes de Wall Street.

Además, el ingeniero y capitalista de riesgo es uno de los principales impulsores del Bitcoin, uno de los activos favoritos de los miembros de Reddit. Otro de los protagonistas de este caso fue Elon Musk, fundador de Tesla y CEO de SpaceX, y considerado como la persona más rica del mundo, cuya fortuna estimada, según Bloomberg, es superior a los $us 200 mil millones.

La semana pasada, a través de su cuenta de Twitter, publicó un enlace alentando a miles de personas a sumarse a la iniciativa de GameStop. Lo que impulsó el valor bursátil de GameStop por sobre los $us 23 mil millones, 18 veces más de lo que valía antes de la aparición de la legión de Reddit.