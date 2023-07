Kerry pide "medidas urgentes" por el clima en conversaciones con China

El domingo, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo a la cadena CNN que Kerry presionaría a Pekín para que no "se esconda detrás de ningún tipo de afirmación de que es un país en desarrollo" para frenar los esfuerzos para reducir las emisiones.

"La visita de Kerry y la reanudación de las conversaciones sobre el clima subrayan la importancia crítica de los esfuerzos coordinados para abordar la crisis climática", indicó a la AFP Chunping Xie, investigador del Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, asegurando que es una muestra de la "determinación compartida para conducir una relación geopolítica compleja para promover el bien común".