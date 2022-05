Kim Kardashian adelgazó 7 kilos para ponerse el icónico vestido que usó Marlyn Monroe para cantarle a Kennedy

Escucha esta nota aquí

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York desplegó este domingo 2 de mayo su alfombra roja más glamurosa para celebrar la Met Gala 2022.

Cada edición cuenta con su propia temática y la de este año rindió homenaje a la moda estadounidense a través de su temática: 'In America: An Anthology of Fashion'. En este sentido, y para representar el glamour dorado de épocas pasadas, Kim Kardashian (21 de octubre de 1980, Los Ángeles) se vistió literalmente de Marilyn Monroe. La empresaria e influencer acaparó buena parte del protagonismo con el diseño que llevó la icónica actriz cuando le cantó el 'Cumpleaños feliz' a John F. Kennedy en 1962.

Sin embargo, para ponerse el bautizado como 'vestido del escándalo', la Kardashian tuvo que adelgazar siete kilos en tres semanas. "Me ponía un traje de sauna dos veces al día, corría en la cinta de correr, eliminaba por completo el azúcar y los carbohidratos, y solo comía las verduras y las proteínas más limpias", confesó Kim a la revista Vogue.

Un vestido que no solo es un icono por el momento en el que Marilyn lo lució. También ostenta el récord de ser el vestido más caro vendido en una subasta, por casi 4,8 millones de dólares. Una verdadera pieza de museo que Kim solo lució mientras desfilaba por la alfombra roja, y que después cambió por una réplica para mantener en perfecto estado uno de los vestidos con más historia de la moda americana, tal y como requería el 'dress code' de la gala. Kim lo cumplió a rajatabla haciendo aún más grande la leyenda de este diseño.

Lea también Sociales Los vestidos más llamativos de la Met Gala 2022 Blake Lively, Nicola Peltz, Sarah Jessica Parker, Jessica Chastain, las hermanas Kardashian y Rosalía brillaron anoche en la alfombra roja del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York

​