Kirchner evoca solidaridad del papa, tras sufrir intento de magnicidio

"El papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día. El viernes (2 de septiembre) tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio", refirió Kirchner ante representantes de la iglesia católica que trabajan en los barrios pobres, en lo que constituye su primera aparición pública desde el fallido ataque.