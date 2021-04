La adjudicación de puentes con presunto sobreprecio despierta la polémica en Honduras

Escucha esta nota aquí

La adjudicación de puentes Bailey en Honduras ha despertado la polémica, después de Inversión Estratégica de Honduras (Investh) decidiera comprar las infraestructuras a una empresa que ofrecía el puente a un precio muy alto, en lugar de optar por la oferta más baja en el mercado.

De acuerdo con el diario El Pulso, la oferta más baja para la adjudicación de unos 600 metros lineales de puentes Bailey era de $us 3.739.429; sin embargo, Investh decidió irse por la oferta más elevada, $us 5.511.955, es decir un 47% más elevado.

Documentos a los que tuvo acceso el medio, señala que el consorcio Honduras Berd-Wal, que presentó la cotización más baja, no cumplió con el examen preliminar de la oferta y una evaluación de los términos y condiciones y la evaluación técnica, en tal sentido optaron por la oferta más cara.

El documento de comparación de precios CP-DCPV-193-2020 señala que el ganador del proceso fue Acrow Corporation of America, dejando por fuera a Honduras Berd-Wal, al consorcio Tekni-Interseg, Industria transformadora, Metales Grupo TM, entre otros. La leyenda “no cumple subsanación de documentos” fue el denominador común en el proceso que fue supervisado por Investh.

“Como resultado de la revisión preliminar, y considerando que el Consorcio Berd-Wal, fue la empresa que presentó el precio más bajo en el Acto de Apertura de Ofertas, el Panel de Evaluación rechazó su oferta por no ajustarse sustancialmente a lo requerido en el Documento de Comparación de Precios”, expresa una parte de la resolución que analizó El Pulso.

El medio agrega que la empresa -de capital europeo- recibió el 10 de diciembre anterior una carta de invitación del interventor de Investh, José Leva Bulnes, para que participara en la presentación de ofertas para el suministro de puentes Bailey y servicios conexos.

“Al revisar los documentos entregados por los oferentes, Berd-Wal sí cumplió con todos los requisitos que ya demanda la Ley de Contratación del Estado. De hecho, se violentaron varios artículos de esta norma, como el apartado siete sobre el principio de igualdad y libre competencia”, señala parte de la información publicada por El Pulso.

Además, el medio fue informado que Berd-Wal emprendió quejas oficiales ante embajadores acreditados en Honduras, ya que no se aplicaron las normas vigentes de compras públicas que están establecidas en el Tratado de Libre Comercio suscrito hace varios años con la Unión Europea.



Asimismo, ejecutivos de la firma declararon que recurrieron ante la Comisión Europea para denunciar que Investh los desechó del proceso de licitación ya que presentaron las evidencias que los acreditaban como ganadores del concurso que les permitiría entregar lo requerido por Inversión Estratégica de Honduras.



Una investigación de El Pulso precisa que la notificación de la adjudicación fue girada la tarde del pasado 5 de marzo mediante un correo electrónico, denominado Pliego de notificación de resultados comparación de precios CP-DCPV-193-2020 Suministro de Puentes Modulares Tipo Bailey, en el cual se informa que “de los 10 participantes se rechazaron las ofertas de 9 y solo una empresa calificó”.



Una búsqueda que se realizó en el sitio Honducompras -administrado por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE)- no hay datos en torno al documento, cuáles fueron los parámetros y por qué se tuvo que entregar a Acrow Corporation of America el contrato para proveer el producto.



Una fuente que consultó este medio y con experiencia en temas relacionados con contrataciones con el Estado dijo que no se explica cómo la compañía europea fue descartada de la adjudicación ya que sí tiene la experiencia y los requisitos para proporcionar las estructuras metálicas a las localidades incomunicadas por los fenómenos climatológicos que afectaron Honduras.



Además, una de las personas que estuvo presente en el proceso informó que la apertura de las propuestas fue supervisado por la secretaria de Transparencia María Andrea Matamoros, miembros de ONCAE y los representantes de las empresas que buscaban acceder al proyecto administrado por Investh.



Al respecto, un boletín de prensa de la dependencia estatal de noviembre de 2020 precisa que mandó a llamar a “empresas legalmente constituidas y calificadas con la experiencia en la construcción de puentes Bailey, que el gobierno de Honduras adquirirá en un proceso transparente y a corto plazo para suplir la infraestructura dañada por los efectos provocados por la Tormenta Tropical Eta”.



“La directora de adquisiciones de Invest-Honduras, Gessenia López, explicó que ‘en esta acción se aplica la normativa interna de Invest-Honduras, que es la normativa de la Cuenta de Desafío del Milenio y la Ley de Contratación del Estado y su reglamento, en tanto que seguimos todos los procedimientos allí establecidos”, al tiempo que sostuvo que el objetivo es que las empresas demuestren con documentos fehacientes que están en la capacidad de proveer puentes estructurales, galvanizados con comprobadas normativas de estándares internacionales.



“La recepción de la expresión de interés se recibió a través de documentos en sobres sellados o correo electrónico, en consideración a aquellas empresas interesadas con representaciones en sus países de origen”, se consignó en el boletín.



En una segunda nota de prensa emitida el pasado 22 de enero, se indica que “una vez aperturados los sobres y conocidos los correos electrónicos se reportó lo siguiente: Wagner-Biro Bridge System AG por 4,746,063.68 euros; Cimolai S.p.A. por $ 8,932,078.00; Jasonbridging por 6,417,452.00 euros; Imatiere S A S por L. 242,016,297.00; IPCONSAC por $ 6,815,035.83; Acrow Corporation of America por $ 5,511,955.10; Consorcio Honduras Berd- Wal por $ 3,739,429.61; Consorcio Steelmax Group Ecomac por $ 5,099,593.37; Consorcio Tekni- Interserg por $ 8,066,877.64 e Industria transformadora metales por $ 7,447,589.75 (sic.)”.



“Durante el proceso, el comisionado Boquín informó que ‘en este momento estamos en un proceso de compra de puentes que nos permitirán instalar hasta 20 unidades en distintos puntos del país. Estos puentes modulares pueden ser construidos de diferentes longitudes según las necesidades específicas del lugar'”, precisa el informe.



El funcionario exteriorizó que “estas unidades al llegar al país se instalarán para cubrir los incidentes provocados por Eta e Iota y reestablecer el paso entre las comunidades, pero una vez que se inicie la construcción de los puentes definitivos, serán desarmados y serán almacenados en bodegas para ser utilizados en otra necesidad”.



El funcionario aseguró que “la compra de los puentes modulares tipo Bailey se convertirá en la reserva estratégica del país, que servirá para futuras emergencias que podría enfrentar el país derivada de fenómenos climatológicos”.

Por el momento, se desconoce cuándo la empresa ganadora cumplirá con la entrega de las estructuras metálicas para ser instaladas en regiones que fueron asoladas por Eta e Iota.